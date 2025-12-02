logo
Vlasnik evroligaške "A" licence ostaje bez igrača zbog ponude iz Kine

Autor Dragan Šutvić
Hamidu Dijalo će se po svemu sudeći brzo vratiti iz Španije u Kinu.

Igrač Baskonije ide u Kinu Izvor: David Ramirez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedan od najboljih košarkaša Baskonije ove sezone Hamidu Dijalo mogao bi da ode iz kluba već poslije samo nekoliko mjeseci. Prema informacijama lista "El Koreo", Dijalo je dobio unosnu ponudu sa Istoka i neće biti nikakvo iznenađenje ako se oprosti od Evrope u narednim danima.

Preciznije, Dijalo je dobio ponutu iz Kine, dvostruko veću nego što trenutno ima u Baskoniji, a s obzirom na to da vlasnik "A" licence ne može da parira - to dovoljno govori o finansijskoj situaciji klubova u Evroligi.


Za sada nije poznato ko traži Dijaloa iz Kine, tamo je već igrao prošle sezone za Šansi Longse, gdje je ostavio odličan utisak, da bi potom Baskonija uspjela da ga dovede ovog ljeta. Sada je izvjesno da će poslije samo nekoliko mjeseci saradnje ostati bez svog glavnog igrača, ali će makar profitirati - pošto je klub iz Kine navodno zainteresovan i da plati obeštećenje za njega samo da bi ga odveo.

Ako se to desi, Baskonija bi krenula po Luku Šamanića, ali neće biti lako zameniti igrača koji je imao prosek od 12,1 poena i 4,5 skokova u dosadašnjem dijelu Evrolige.

Hamidu Dijalo je inače ranije igrao za Oklahomu, Detroit i Vašington, a bio je i šampion u zakucavanjima na Ol-staru.

