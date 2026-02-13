"Nemam ništa protiv Miška, ali šta je napravio za državu?": Nebojša Čović zabrinut za srpsku košarku

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović postavljao pitanja agentu Mišku Ražnatoviću, protiv kojeg nema ništa.

Izvor: © MN press, all rights reserved

Košarkaški menadžer Miško Ražnatović, jedan od najuticajnijih ljudi u evropskoj košarci, prethodnih dana bio je izuzetno prisutan u medijima zbog gostovanja u jednoj emisiji. Sada bi mogao ponovo u centar pažnje, ali zbog gostovanja predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojše Čovića, koji ga je pomenuo.

Gostujući u emisiji "Kida show", Čović je istakao da Ražnatović dobro radi posao menadžera, ali se čini da nije u potpunosti zadovoljan koliko su Mega i Miško posvećeni razvoju srpske košarke. I o tome je pričao, pa bismo uskoro mogli da vidimo reakciju košarkaškog menadžera.

"Nemam ništa protiv Miška Ražnatovića, on dobro radi posao menadžera. Nikada nisam dao da menadžeri prave ekipu, ni u FMP, ni u Zvezdi. Ako vam to radi menadžer, šta radi uprava? Čim vas menadžeri hvale, zapitajte se kako radite svoj posao", rekao je predsjednik Košarkaškog saveza Srbije.

Izvor: MN PRESS

Čović smatra da se srpska košarka uništava zbog uspostavljenog sistema, a da reprezentacija neće moći da ostane u vrhu ako se stvari uskoro ne promijene. Na dio tih promjena očigledno bi mogao da utiče i Ražnatović, koji već godinama stoji iza veoma uspješnog košarkaškog kluba Mega, koji je svojevrstan projekat u evropskoj košarci.

"Ovakav sistem kakav imamo vodi ka uništenju srpske košarke. Košarka će uvijek postojati, ali Srbija uvijek očekuje da bude u vrhu košarke, ali to neće biti ovako u ovom sistemu. To se vidi po mlađim selekcijama. Uzeli smo prvenstvo U17 Evrope, sa tom dobrom generacijom gdje se mladi Kusturica izdvojio. Vidim kako sada pričaju kako su ga snimili NBA skauti, pa se lijepe neka druga imena, a uz ta druga imena uvijek ide Mega. U redu, poštujemo sve, napravio si igrače za draft, ali napravio si sebi i pare, ali šta si napravio za državu? Koliko tu mi imamo igrača?", upitao je Nebojša Čović.