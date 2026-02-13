Nebojša Čović: Miloš Teodosić je morao da ima visoku poziciju u Crvenoj zvezdi

Nebojša Čović je želio da Miloš Teodosić i nakon igračke karijere ostane u Crvenoj zvezdi, što se nije dogodilo.

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović otkrio je da nema nikakav kontakt sa aktuelnim rukovodstvom Crvene zvezde, u čijim je strukturama mogao da zamisli Miloša Teodosića! Dok je Čović bio na čelu kluba sa Malog Kalemegdana, crveno-bijeli su uspjeli da "ukrste put" sa jednim od najboljih evropskih igrača u svojoj generaciji, pa je Teodosić u dresu voljenog tima završio karijeru.

Očekivao je Nebojša Čović da će Miloš Teodosić tu i ostati, da će dobiti ulogu u sportskom dijelu ili biti potpredsjednik voljenog kluba. To nije dogodilo, putevi Crvene zvezde i Miloša Teodosića razišli su se nakon što je plejmejker objavio kraj igračke karijere.

"Imao sam ga u vidu za vrlo visoku poziciju u Zvezdi. On je po meni morao da bude važan šraf kluba, potpredsjednik, za skauting, za dovođenje igrača, za cijelu tu sportsku analitiku. Mislim da su se oni dogovorili, a onda nisu ispoštovali taj dogovor i zato Teo nije tu. Njega ne treba da tjerate ništa, nego da mu date ono što on želi", rekao je Nebojša Čović u emisiji "Kida show".

Kakvu je karijeru imao Miloš Teodosić?

Jedan od najboljih srpskih plejmejkera svih vremena rođen je u Valjevu, ali je kao prvotimac FMP iz Železnika skrenuo pažnju šire javnosti na sebe. Igrao je na pozajmici u Borcu iz Čačka, a iz Železnika se preselio u Pirej gdje je obukao dres Olimpijakosa. Ređali su se kasnije CSKA iz Moskve, Los Anđeles Klipersi i Virtus iz Bolonje, prije nego što je u dresu Crvene zvezde završio igračku karijeru, na kraju prethodne sezone.

Kao košarkaš CSKA osvojio je Evroligu, kao košarkaš Virtusa osvojio je Evrokup, a u oba takmičenja ima i MVP nagrade. Sa FMP-om je osvojio dva Kupa Srbije, sa Olimpijakosom dva Kupa Grčke, sa Moskovljanima šest šampionskih titula i dva Kupa Rusije, a u dresu Virtusa bio je šampion Italije. Kao košarkaš Crvene zvezde osvojio je ABA ligu, šampionsku titulu u Srbiji i dva Kupa Radivoja Koraća.

Veliki dio karijere Miloša Teodosića posvećen je njegovim nastupima za reprezentaciju. U dresu nacionalnog tima Srbije i Crne Gore osvojio je zlatne medalje na Evropskim prvenstvima za igrače do 16 i 18 godina, zatim je sa Srbijom bio najbolji na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina, a u seniorskoj konkurenciji stigao je do tri odličja. Teodosić je osvojio srebrne medalje na Evropskom prvenstvu 2009. godine, Mundobasketu 2014. godine i Olimpijskim igrama 2016. godine.

