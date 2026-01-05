Rukometni "zmajevi" okupili se u Sarajevu, slijede mečevi sa Crnom Gorom

Rukometna reprezentacija BiH 9. i 11. januara igra prijateljske utakmice sa Crnom Gorom u Podgorici.

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Prvi dio priprema rukometna reprezentacija BiH odradila je u Maglaju krajem prošle godine, gdje je trebalo da odigra i test meč sa istoimenim domaćinom, ali zbog virusa koji je stvorio problem rukometašima Maglaja taj susret je otkazan.

Nakon nekoliko dana pauze, "zmajevi" su se okupili u Sarajevu. Izabranici selektora Damira Doborca treniraće u Sarajevu do 8. januara, kada slijedi odlazak u Crnu Goru. Tamo će 9. i 11. januara u dvije prijateljske utakmice odmjeriti snage sa domaćinom, a ovi susreti biće odigrani u Podgorici!

Na spisku selektora Doborca nalaze se: Bekir Čordalija (Kjelce, Poljska), Zoran Radić (Saran, Francuska), Aldin Alihodžić (Izviđač Agram), Adi Mehmedčehajić (Slovan Ljubljana, Slovenija), Mirko Mišetić (Izviđač), Mislav Grgić (Nekse, Hrvatska), Nikša Trivunović (Borac m:tel) Omer Mehmedović (Riko Ribnica, Slovenija), Alen Hadžimuhamedović (Bietighajm, Njemačka), Luka Knežević (Al-Khor, Katar), Ognjen Kalamanda (Leotar), Milan Vukšić (PLER; Mađarska), Domagoj Alilović (Čurgoj, Mađarska) Amer Šahinović (Izviđač Agram), Renato Čajić (Konjuh), Alem Hadžić (Eurofarm Pelister, Sjeverna Makedonija), Faris Čolaković (Vintertur, Švicarska), Marko Panić (Budai Farkasok, Mađarska), Kerim Semić (Izviđač), Ibrahim Haseljić (Nekse, Hrvatska), Luka Perić (Celje, Slovenija), Dragan Šoljić (Zrinjski), Adin Faljić (Zagreb, Hrvatska), Ermin Ombaša (Vogošća).

Podsjetimo, bh. selekcija u martu će igrati protiv "Kosova" u predbaražu za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.