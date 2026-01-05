logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rukometni "zmajevi" okupili se u Sarajevu, slijede mečevi sa Crnom Gorom

Rukometni "zmajevi" okupili se u Sarajevu, slijede mečevi sa Crnom Gorom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Rukometna reprezentacija BiH 9. i 11. januara igra prijateljske utakmice sa Crnom Gorom u Podgorici.

Rukometaši BiH Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Prvi dio priprema rukometna reprezentacija BiH odradila je u Maglaju krajem prošle godine, gdje je trebalo da odigra i test meč sa istoimenim domaćinom, ali zbog virusa koji je stvorio problem rukometašima Maglaja taj susret je otkazan.

Nakon nekoliko dana pauze, "zmajevi" su se okupili u Sarajevu. Izabranici selektora Damira Doborca treniraće u Sarajevu do 8. januara, kada slijedi odlazak u Crnu Goru. Tamo će 9. i 11. januara u dvije prijateljske utakmice odmjeriti snage sa domaćinom, a ovi susreti biće odigrani u Podgorici!

Na spisku selektora Doborca nalaze se: Bekir Čordalija (Kjelce, Poljska), Zoran Radić (Saran, Francuska), Aldin Alihodžić (Izviđač Agram), Adi Mehmedčehajić (Slovan Ljubljana, Slovenija), Mirko Mišetić (Izviđač), Mislav Grgić (Nekse, Hrvatska), Nikša Trivunović (Borac m:tel) Omer Mehmedović (Riko Ribnica, Slovenija), Alen Hadžimuhamedović (Bietighajm, Njemačka), Luka Knežević (Al-Khor, Katar), Ognjen Kalamanda (Leotar), Milan Vukšić (PLER; Mađarska), Domagoj Alilović (Čurgoj, Mađarska) Amer Šahinović (Izviđač Agram), Renato Čajić (Konjuh), Alem Hadžić (Eurofarm Pelister, Sjeverna Makedonija), Faris Čolaković (Vintertur, Švicarska), Marko Panić (Budai Farkasok, Mađarska), Kerim Semić (Izviđač), Ibrahim Haseljić (Nekse, Hrvatska), Luka Perić (Celje, Slovenija), Dragan Šoljić (Zrinjski), Adin Faljić (Zagreb, Hrvatska), Ermin Ombaša (Vogošća).

Podsjetimo, bh. selekcija u martu će igrati protiv "Kosova" u predbaražu za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet zmajevi reprezentacija BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC