Rukometaši BiH u januaru igraju dva meča u Crnoj Gori: "Đetići" kao priprema za duele sa tzv. Kosovom

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće u januaru prijateljska meča sa Crnom Gorom.

Oba meča biće odigrana na gostujučem terenu, 9. i 11. dana predstojeće godine, a Crnogorcima će ti mečevi poslužiti kao glavna priprema za nastup na prvenstvu Evrope, rekao je za sajt Rukometnog saveza BiH direktor bh. reprezentacije Elmir Grabčanović.

"Raduje nas da ćemo pred plej-of u martu imati za rivala ovako jaku selekciju. Zahvaljujem se domaćinu na pozivu, nama će ovo sigurno mnogo značiti i vjerujem da ćemo na pravi način iskoristiti ove mečeve. Moram istaći odličnu saradnju sa direktorom crnogorske reprezentacije Vaskom Ševaljevićem, koji je bio maksimalno korektan u našim razgovorima i dogovoru na kraju, a naš Savez je već potvrdio odlazak u Crnu Goru", riječi su Grabčanovića.

Ove dvije utakmice seniorskih reprezentacija su nastavak dobre saradnje dva Saveza, nakon nedavnih prijateljskih mečeva ženskih kadetskih selekcija, a u planu je da se nastavi saradnja i u organizaciji mečeva muških juniorskih selekcija.

Podsjetimo, seniorska reprezentacija BiH će u martu, u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine, igrati protiv tzv. Kosova. Ovaj dvomeč igra se 18. i 19. odnosno 21. i 22. marta, a uspješniji tim naći će se u glavnom dijelu kvalifikacija za plasman na planetarnu rukometnu smotru.

