"Ne nasjedam na priču o Nikoli, reći ću vam što se muči": Trener Majamija brutalno iskren o Jovićevim problemima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Erik Spostra otkrio zašto se Nikola Jović muči ove sezone u dresu Majamija

Erik Spolstra o Nikoli Joviću Izvor: X.com/HeatCulture13/WadexFlash

Trener Majamija Erik Spolstra ne želi da se priča da Nikola Jović ima problem sa pritiskom i očekivanjima. Smatra da je rješenje za bolju igru srpskog košarkaša prosto - da više radi i da se oporavi od povrede.

"Ne nasjedam na to (da je potrebno više samopouzdanja)", rekao je on poslije poraza od Detroita na domaćem terenu (135:138).

"Mislim da je to narativ koji postoji i slušajte, on mora da uđe u bolji ritam. Potrebno je da radi i biće u redu. Njegova pažnja bi trebalo da bude na njegovoj radnoj etici, svakodnevno mora da radi konstantno i biće bolji, uće u bolji ritam, nije lako ući u ritam koji je intenzivan, fizički zahtjevan. Mora da bude u punom treningu i pred njim je mnogo rada na detaljima", rekao je Spolstra.

Jovićevi veliki problemi traju

Jović je u porazu od zahuktalih Pistonsa (16-4) kao rezerva odigrao samo 10 minuta, ubacio dva poena pogodivši jedan šut. Uz to, izgubio je pet lopti i sa njim na terenu ekipa je bila u minusu od 15 poena.

Srpski reprezentativac mora bolje i sigurno će igrati bolje. U posljednjih pet mečeva pogodio je samo 27 odsto šuteva, za tri je šutirao jako loših 14 odsto i imao čak 2,2 izgubljene lopte po meču.

Navijači Majamija bili su razočarani njegovim potezima, na primjer izgubljenom loptom krajem treće četvrtine, kada ju je direktno bacio u ruke Ronaldu Holandu, da je lako kao na treningu ukuca u koš Hita.

