Šta se dešava sa Nikolom Jovićem? Već 10 dana ne igra za Majami, evo šta je istina

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nikola Jović nije precrtan u Majamiju nego je povrijeđen i ima problema sa kukom.

Nikola Jović 10 dana ne igra za Majami Izvor: Jared Lennon / Getty images / Pr

Srpski reprezentativac Nikola Jović nije igrao za Majami od 17. novembra i redom je propuštao utakmice protiv Golden Stejta, Čikaga, Filadelfije, Dalasa i prethodne noći Milvokija (106:103 za njegov tim), a malo je reći da su navijači zbog toga postali zabrinuti.

Majami je u tom periodu ostvario pet pobjeda i pokazao je da može i bez Nikole Jovića u rotaciji, međutim iskusni trener Erik Spolstra zapravo nije precrtao srpskog reprezentativca - samo želi da bude strpljiv sa njim.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bio je na klupi za meč protiv Milvokija i nije ulazio, a razlog za to je povreda koja ga muči već neko vrijeme. Nikola Jović ima problem sa kukom i zato je pred utakmicu ponovo njegov status bio "pod znakom pitanja", a s obzirom na to da mu se već više puta dešavalo da obnovi povredu - odlučeno je da mu se da vrijeme.


Da u Majamiju računaju na Jovića govori i ugvoro koji je dobio ovog ljeta, kao i interesantna uloga koju mu je namijenio Spolstra. "Izaziva" ga ulascima s klupe, želi od njega da dobije još na samopouzdanju, a vidjeli smo već koliko umije da bude važan za tim.

To se posebno vidjelo na meču protiv Klivlenda na kome je za 0,4 sekunde "izmislio pobjedu" svog tima u produžetku.

