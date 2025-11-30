Šta se dešava sa Jovićem? Spolstra ima šta da mu zamjeri

Srpski košarkaš odigrao meč za zaborav.

Košarkaši Majami Hita poraženi su od Detroit Pistonsa sa 138:135, a srpski košarkaš Nikola Jović nije se proslavio. On je na terenu proveo nešto više od 10 minuta i za to vrijeme zabilježio dva poena, dva skoka i jednu asistenciju..

To je posljedica povrede koja ga je odvojila van terena dvije nedjelje i očigledno mu treba vremena da se vrati u prepoznatljiv ritam. Trener Erik Spolstra ima veliko povjerenje u njega, ali poručuje da mora da uloži veći trud.

"Mora da uđe u bolji ritam. Mora da uloži više truda i biće dobro ako se bude bolje trudio. Povreda ga je malo omela. Mora da posveti pažnju detaljima i radnoj etici - to mora biti dosljedno. Vjerujem da će biti bolji, pronaći će pravi ritam", rekao je Spolstra.

Što se tiče utakmice, Detroit je predvodio Kaningem sa 29 poena, Heris je dodao 26, Robinson sa 18, dok je Pol Rid imao 13 poena i deset skokova. Kod Majamija su prednjačili Vigins sa 31, Pauel sa 28 i Hiro sa 24.

Los Anđeles Klipersi doživjeli su poraz od Dalas Maveriksa 114:110, dok je Bogdan Bogdanović ostao van tima zbog povrede kuka.

Novi "Luka Dončić" Kuper Fleg je odigrao jedan od najboljih mečeva za tim iz Teksasa postigavši 35 poena, osam skokova i dvije asistencije. Flega je pratio Klej Tompson sa 23 poena, dok je Nađi Maršal dodao 18.

Kod Klipersa najefikasniji su bili Lenard sa 30, Harden sa 29 poena, osam skokova i 11 asistencija, Džon Kolins sa 21 i Ivica Zubac sa 19 poena.

