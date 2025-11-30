logo
Šta se dešava sa Jovićem? Spolstra ima šta da mu zamjeri

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš odigrao meč za zaborav.

Nikola Jović dao 2 poena za Majami protiv Detroita Izvor: Jared Lennon / Getty images / Pr

Košarkaši Majami Hita poraženi su od Detroit Pistonsa sa 138:135, a srpski košarkaš Nikola Jović nije se proslavio. On je na terenu proveo nešto više od 10 minuta i za to vrijeme zabilježio dva poena, dva skoka i jednu asistenciju..

To je posljedica povrede koja ga je odvojila van terena dvije nedjelje i očigledno mu treba vremena da se vrati u prepoznatljiv ritam. Trener Erik Spolstra ima veliko povjerenje u njega, ali poručuje da mora da uloži veći trud.

"Mora da uđe u bolji ritam. Mora da uloži više truda i biće dobro ako se bude bolje trudio. Povreda ga je malo omela. Mora da posveti pažnju detaljima i radnoj etici - to mora biti dosljedno. Vjerujem da će biti bolji, pronaći će pravi ritam", rekao je Spolstra.

Spolstra i Jović
Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Što se tiče utakmice, Detroit je predvodio Kaningem sa 29 poena, Heris je dodao 26, Robinson sa 18, dok je Pol Rid imao 13 poena i deset skokova. Kod Majamija su prednjačili Vigins sa 31, Pauel sa 28 i Hiro sa 24.

Los Anđeles Klipersi doživjeli su poraz od Dalas Maveriksa 114:110, dok je Bogdan Bogdanović ostao van tima zbog povrede kuka.

Novi "Luka Dončić" Kuper Fleg je odigrao jedan od najboljih mečeva za tim iz Teksasa postigavši 35 poena, osam skokova i dvije asistencije. Flega je pratio Klej Tompson sa 23 poena, dok je Nađi Maršal dodao 18.

Kod Klipersa najefikasniji su bili Lenard sa 30, Harden sa 29 poena, osam skokova i 11 asistencija, Džon Kolins sa 21 i Ivica Zubac sa 19 poena. 

