Sjajno dodavanje Jovića u porazu Majamija

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jović nije imao sjajan poenterski učinak, ali je zato razigravao ekipu.

Dodavanje Nikola Jovića iza leđa Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Majami je vezao drugi poraz i nakon što je Klivlend u prethodnom meču slavio, sada je i Njujork bio bolji i na domaćem terenu potvrdio dominaciju 140:132. Srpski predstavnik u tom susretu Nikola Jović zabilježio je svega tri poena, ali je upisao i po četiri skoka i četiri asistencije za svega 13 minuta na terenu.

Problem zbog kojeg je Nikola dobio tako malo prostora u ovom susretu bili su faulovi, pa je za 13 minuta naređao svih pet i morao na klupu. Prethodno njegovo šutrersko izdanje nije bilo kao u nekim ranijim susretima, u ovom je šutirao 25 posto, ali je zato radio sve ostale stvari na terenu - skakao i dodavao. Jović je igrao do treće četvrtine, a posebno je bio dobar u odbranu gdje je skupio tri skoka.

Jedno od njegovih dodavanja privuklo je posebnu pažnju. Posebno je zanimljivo jer ga mnogi povezuju i sa akcijom kakva je karakteristična u režiji Nikole Jokića. Jović je pronašao Džejmija Džakueza koji se nalazio iza Lendrija Šemeta. Uspio je da pronađe saigrača i bez gledanja mu s leđa doda loptu.

Kad je u pitanju susret, Majami je imao prednost samo u prvoj četvrtini, a onda je komandu u potpunosti preuzeo domaćin. Bio je to sjajno veče za raspucane rivale, pošto su čak trojice igrača ubacila više od 36 poena. Najefikasniji je bio Karl Entoni Tauns sa 39 poena, 11 skokova i četiri asistencije, dok je Šemet ubacio 36 poena, na drugoj strani Majami je vodio Norman Pauel sa 38 poena i pet skokova.

Majami se trenutno nalazi na šestom mjestu (7-6), dok je Njujork treći sa osam pobjeda i četiri poraza. 

Rezultati ostalih mečeva

  • Njujork - Majami 140:132
  • Orlando - Bruklin 105:98
  • Detroit - Filadelfija 114:105
  • Hjuston - Portland 140:116
  • Milvoki - Šarlot 134:147
  • Minesota - Sakramento 124:110
  • Nju Orleans - Los Anđeles Lejkers 104:118
  • Dalas - LA Klipers 127:133
  • San Antonio - Golden Stejt 108:109

