logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne izgledam dobro": Nikola Jović u agoniji, odigrao nepun minut

"Ne izgledam dobro": Nikola Jović u agoniji, odigrao nepun minut

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Nikola Jović ne može da pronađe prepoznatljiv ritam.

Nikola Jović samokritičan Izvor: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

Nikola Jović prolazi teške momente u dresu Majami Hita. Dosta se očekivalo od njega ove sezone, ali on nikako da pronađe ritam poslije odsustva od dvije nedjelje zbog povrede. U meču protiv Los Anđeles Kliprsa proveo je nepun minut na terenu. Nije uzazio čitav meč, a onda ga je trener uveo u samo finišu.

Krilni centar reprezentacije Srbije bio je samokritičan nakon pobjede svog tima kojoj on nije previše doprinio. "Ne izgledam dobro. Znam da trenutno ne igram dobro, i to me svakako muči", rekao je srpski as.

Ipak, mladi košarkaš ne očajava i ističe da vjeruje u sebe. "Vjerujem u sebe. Ne mislim da će ovo još dugo trajati. I dalje mislim da igram dobro za druge, samo što igram loše za sebe. Ali radim svakog dana da budem bolji i znam da ću biti", istakao je Nikola Jović.

Erik Spolstra kaže da mu treba još truda i zalaganja i ima veliko povjerenje u njega.

"Treba da uđe u bolji ritam. Treba da radi. Biće on dobro. Njega je malo poremetila povreda… Važno je obraćanje pažnje na detalje i svakodnevna radna etika. To mora da bude dosljedno i on će doći do toga", smatra trener Hita.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jović NBA liga Majami

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC