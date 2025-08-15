logo
"Kako očekujete da igram dobro poslije ovoga?": Lijepa Ana poludjela kada je vidjela šta su joj Amerikanci uradili

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Ana Kalinskaja ostala je u šoku kada je vidjela kakav su raspored napravili organizatori turnira u Sinsinatiju. Nije mogla da vjeruje šta su joj uradili pred meč sa Igom Švjontek.

Ana Kalinskaja igrala do ponoći, novi meč sutra ujutro Izvor: Scott Taetsch / Getty images / Profimedia

Ana Kalinskaja nije mogla da vjeruje šta su joj uradili organizatori turnira u Sinsinatiju (Amerika). Duel sa Igom Švjontek zakazali su za prvi meč dana u 11 časova po lokalnom vremenu (17 sati po našem) i to tako što je meč prethodnog kola završila poslije ponoći.

"Kako WTA i turnir očekuje da sportisti pruže najbolje performanse kada je raspored ovako nefer. Poslije mog meča sa Aleksandrovom sam došla kući sa terena u 2.40 ujutru, nisam zaspala prije 4 ujutru. Malo sam spavala i onda sam otišla na trening. Onda sam stavljena za meč u 11 sati sutradan. Kako turnir i WTA očekuje da se oporavim i da sredim svoj raspored spavanja koji je jedan od najvažnijih aspekata za oporavak sportista? Djeluje pomalo jednostrano", napisala je Ana na društvenim mrežama.

Njena objava izazvala je veliku pažnju i većina je na njenoj strani. Posebno zbog termina prethodnih mečeva. Biće ovo drugi meč poljske i ruske teniserke, a zanimljivo je da je u jedinom dosadašnjem okršaju slavila Ana. Bilo je to u Dubaiju prošle godine, u polufinalu (6:4, 6:4). Iga je i tada bila favorit kao i sada.

Ko je Ana Kalinskaja?

Ana je rođena 2. decembra 1998. godine u Moskvi i njen najbolji plasman u karijeri je 11. mjesto. Još uvijek nije osvojila nijednu veliku titulu, ima jedan trofej sa čelendžera kada je singl u pitanju. U dublu ima četiri trifeja. Na grend slemovima je najveći uspjeh imala prošle godine na Australijan openu kada je došla do četvrtfinala.

Ono po čemu je takođe dospjela u centar pažnje jeste i to što je bila u vezi sa Nikom Kirjosom i Janikom Sinerom. U jednom momentu veze sa Italijanom pojavile su se i informacije o njihovom tajnom vjenčanju, ali su oboje to demantovali. Na kraju su i raskinuli.

