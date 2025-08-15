"Kako očekujete da igram dobro poslije ovoga?": Lijepa Ana poludjela kada je vidjela šta su joj Amerikanci uradili

Ana Kalinskaja ostala je u šoku kada je vidjela kakav su raspored napravili organizatori turnira u Sinsinatiju. Nije mogla da vjeruje šta su joj uradili pred meč sa Igom Švjontek.

Izvor: Scott Taetsch / Getty images / Profimedia

Ana Kalinskaja nije mogla da vjeruje šta su joj uradili organizatori turnira u Sinsinatiju (Amerika). Duel sa Igom Švjontek zakazali su za prvi meč dana u 11 časova po lokalnom vremenu (17 sati po našem) i to tako što je meč prethodnog kola završila poslije ponoći.

"Kako WTA i turnir očekuje da sportisti pruže najbolje performanse kada je raspored ovako nefer. Poslije mog meča sa Aleksandrovom sam došla kući sa terena u 2.40 ujutru, nisam zaspala prije 4 ujutru. Malo sam spavala i onda sam otišla na trening. Onda sam stavljena za meč u 11 sati sutradan. Kako turnir i WTA očekuje da se oporavim i da sredim svoj raspored spavanja koji je jedan od najvažnijih aspekata za oporavak sportista? Djeluje pomalo jednostrano", napisala je Ana na društvenim mrežama.

Schedule is not out for tomorrow yet but it would appear that Kalinskaya-Swiatek will be getting an 11am start:



(I agree with Kalinskaya's point, if by chance you get the late finish you should be staying at night)pic.twitter.com/uotXgS1GbY — Tennis Updates (@TennisUpdates25)August 14, 2025

Njena objava izazvala je veliku pažnju i većina je na njenoj strani. Posebno zbog termina prethodnih mečeva. Biće ovo drugi meč poljske i ruske teniserke, a zanimljivo je da je u jedinom dosadašnjem okršaju slavila Ana. Bilo je to u Dubaiju prošle godine, u polufinalu (6:4, 6:4). Iga je i tada bila favorit kao i sada.

Ko je Ana Kalinskaja?

Ana je rođena 2. decembra 1998. godine u Moskvi i njen najbolji plasman u karijeri je 11. mjesto. Još uvijek nije osvojila nijednu veliku titulu, ima jedan trofej sa čelendžera kada je singl u pitanju. U dublu ima četiri trifeja. Na grend slemovima je najveći uspjeh imala prošle godine na Australijan openu kada je došla do četvrtfinala.

Ono po čemu je takođe dospjela u centar pažnje jeste i to što je bila u vezi sa Nikom Kirjosom i Janikom Sinerom. U jednom momentu veze sa Italijanom pojavile su se i informacije o njihovom tajnom vjenčanju, ali su oboje to demantovali. Na kraju su i raskinuli.