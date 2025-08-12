Haos na turniru u Sinsinatiju, izbio požar usred mečeva: Teniseri i teniserke odmah sklonjeni sa terena

Izbio je haos na turniru u Sinsinatiju kada se zapalio jedan od generatora i nestala je struja. Teniseri su ekspresno sklonjeni sa terena.

Izvor: x/printscreen/@NoleLisickiFam

Potpuni haos izbio je na turniru u Sinsinatiju. Došlo je do požara u blizini kompleksa, tako da su teniseri i teniserke sklonjeni sa terena. U jednom trenutku se samo vidjelo da je počeo da kulja crni dim i nedugo poslije toga je nestalo struje u kompleksu.

Organizatori su odmah sklonili sve učesnike sa terena i prekinuli mečeve dok se situacija nije riješila. Ispostavilo se da je eksplodirao jedan od generatora i situacija je riješena relativno brzo poslije čega su mečevi nastavljeni.

So there was a generator on fire that apparently took down power in Cincypic.twitter.com/1gj7czw07k — Casey Bray • (@NoleLisickiFam)August 11, 2025

Interesantno je i to da su organizatori renovirali dosta stvari u prethodnih godinu dana. Imali su velika ulaganja, promijenili su mnogo toga, ali izgleda da nisu na sve mislili. Bilo kako bilo, najvažnije je da nema povrijeđenih i da se sve dobro završilo.