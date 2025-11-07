Đokoviću na putu ka tituli stoji čovjek koji od rođenja ima jedan specifičan problem

Naredni rival Novaka Đokovića na turniru u Grčkoj je Janik Hanfman, čovjek koji je rođen sa zdravstvenim problemom i ne čuje dobro. Od izvještača MONDA iz Atine.

Novak Đoković sve je bliži 101. tituli u karijeri. Da bi do nje došao moraće da preskoči dve prepreke. Prva je u polufinalu protiv Janika Hanfmana (Njemačka) i igraće se danas, u petak od 17 časova po lokalnom, odnosno 16 časova po srpskom vremenu.. Biće to njihov treći međusobni duel i oba dosadašnja dobio je Srbin. Međutim, ono što mnogi ne znaju, to je da njegov rival ima jedan zdravstveni problem.

Od rođenja ima problem sa sluhom. Ne čuje dobro na oba uha, zbog svega toga nosi slušne aparate. Doduše, izbjegava da ih nosi na terenima i kada igra mečeve, ali mu pomažu da vodi normalan život i da uživa u bavljenju sportom koji obožava.

"Rođen sam sa tim, tako da ne mogu da se poredim sa drugim ljudima u smislu toga šta propuštam. U školi sam imao slušne aparate, trebalo je da ih nosim svakodnevno, ali sam bio tvrdoglav klinac i nije mi se to sviđalo. Sada sam se malo i navikao na to, češće ih nosim. Na turnirima je malo teže, jer ne mogu da ih stavljam i skidam konstantno", ispričao je Hanfman u jednom od ranijih intervjua za sajt ATP.

"Tenis sa slušnim aparatom? Čudno je"

Hanfman će 13. novembra proslaviti 34. rođendan i nema problem da otvoreno priča o onome sa čim se suočava.

"Kada stavim slušni aparat, dešava se toliko toga, da dođe do zamora. Na primjer volim da nosim ako idem u bioskop ili ako sam sa prijateljima. Generalno, kada je tenis u pitanju, ne znam šta bih rekao. Možda sa njima čujem lopticu malo drugačije. Probao sam da igram tenis sa slušnim aparatima i bilo je veoma, veoama čudno kada sam to učinio."

Objasnio je i zbog čega mu je toliko bilo neobično da igra meč sa slušnim aparatom. Nije poznato da li će na teren protiv Novaka da istrči sa sa njima.

"Zvuk koji je dolazio od loptice poslije udarca je bio kao neka vrsta lomljenja stakla. Odskakivanje loptice na terenu je bilo potpuno drugačije takođe i sve to me zamaralo. Bez slušnog aparata možda ne čujem šta pričaju i dobacuju oni koji su u prvom redu. Ali, ako je publika glasna uopšteno, onda nema tu mnogo razlike."

"Gepardi su moja strast"

Nemački teniser ima i jednu posebnu strast. Obožava geparde. Često šalje novac za pomoć njima.

"Obožavam geparde. Kada sam postao profesionalac u tenisu slao sam donacije centru za čite u Južnoj Africi, mislim da sam godinu dana poslije toga slao novac za oranguntane u Maleziji. Pokušavam svake godine da učinim nešto u zavisnosti od toga koliko poena imam na ATP listi. Ali, životinje su me oduvijek fascinirale. Svaki put kada vidim geparda, uživam. Išao sam jednom u Južnu Afriku u taj jedan centar, kako bih proveo vrijeme sa životinjama", zaključio je Hanfman.

Inače, njegovi idoli su Rodžer Federer, Huan Karlos Ferero, kao i čuveni košarkaš Kobi Brajant.

