Novak saznao sa kim igra finale u Atini

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Novak Đoković će finale ATP turnira u Atini igrati protiv dobro poznatog Italijana Lorenca Muzetija.

Đoković protiv Muzetija u finalu turnira u Atini Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Poslije velike drame i više od dva sata tenisa Lorenco Muzeti je savladao Sebastijana Kordu i zakazao finale sa Novakom Đokovićem u Atini. Na kraju je bilo 6:0, 5:7, 7:5 za Italijana koga Novak Đoković odlično poznaje.

Nakon što je pregazio Amerikanca češkog porijekla u prvom setu Muzeti je izgubio drugi set poslije velike borbe, a onda je u 11. gemu odlučujućeg seta uzeo brejk. Iako ga je namučio u posljednjem gemu uspio je da dođe do pobjede i tako zakaže duel sa Novakom. 

Do sada su čak devet puta međusobno igrali Novak Đoković i Lorenco Muueti, a samo jednu pobedu ima Italijan. Jedini put Muzeti je pobijedio 2023. godine u Monte Karlu kada je u tri seta bio bolji na pljaci. Od tada je Novak nanizao pet uzastopnih pobjeda, posljednju ove sezone na mastersu u Majamiju.  

Finale je na programu u subotu od 16 časova. Novak Đoković je odigrao prvo polufinale i u njemu savladao Nijemca Janika Hanfmana. Novak je sve riješio u dva seta i poslije meča je istakao da mu je ovo bio najbolji meč na turniru.

Tagovi

Novak Đoković Lorenco Muzeti Tenis

