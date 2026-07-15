U Sloveniji je izdajnik, u Evroligi zvijer: Barselona dobila moćno pojačanje u reketu

Džoš Nibo je novi košarkaš Barselone.

Izvor: Luigi Canu / imago sportfotodienst / Profimedia

Doskorašnji košarkaš Olimpije iz Milana Džoš Nibo postao je novi igrač Barselone, sa kojom je potpisao ugovor do 2029. godine. Dolazak centra u tim iz Katalonije veoma je važan, jer je prethodno jedan igrač stigao u klub, a potom odmah odlučio da napusti ekipu. U pitanju je Mozes Rajt.

Amerikanac koji ima 28 godina, a ujedno je i reprezentativac Slovenije, jedan je od igrača koje su navijači ovog tima glasno prozivali jer se nije odazvao pozivu nacionalnog tima za Evropsko prvenstvo. S druge strane, Nibo je bio veoma važan za ekipu Milana, jedan od ključnih faktora za osvajanje prvenstva i Kupa Italije.

Nibo, igrač sa zavidnim evroligaškim iskustvom, odigrao je zapaženu sezonu. Bilježio je 9,3 poena, 6,3 skoka i imao indeks korisnosti 13,7 po meču. Po dolasku u tim španskog velikana rekao je: "Izuzetno sam uzbuđen što započinjem ovo novo poglavlje u karijeri. Došao sam ovdje isključivo da bih pobjeđivao. Moj cilj je jasan: želim da se borimo i osvojimo titule i u ACB ligi i u Evroligi", rekao je Nibo.

Nibo je karijeru gradio u Hapoelu iz Ejlata, potom je igrao za Žalgiris, Makabi iz Tel Aviva, a onda je dvije sezone proveo u Olimpiji Milano. Od 2024. godine nosi dres Slovenije, ali mu je reputacija naglo pala poslije odbijanja da igra za ovaj tim na Evrobasketu.

I to nije jedina priča vezana za Niba. Amerikanac je na polusezoni doživio potres mozga nakon pada u svlačionici, a jedan period njegove karijere obilježile su i povrede zbog kojih je bio van terena, pa ga prati epitet maleroznog igrača.