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Aleksandar Sekulić novi trener Barselone

Aleksandar Sekulić novi trener Barselone

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Aleksandar Sekulić je dobro naplatio uspjeh sa Dubaijem u ABA ligi.

aleksandar sekulic novi trener barselone Izvor: MN PRESS

Slovenački trener Aleksandar Sekulić novi je trener Barselone, prenosi "Eurohoops". Osim njega, u opcije su bili Janis Sferopulos i Paolo Galbijati, ali se uprava katalonskog velikana odlučila za trenera koji je Dubaiju donio titulu u ABA ligi.

Sekulić je zamijenio Juricu Golemca na klupi Dubaija i uspio da sruši Partizan u finalu regionalnog takmičenja, što mu je donijelo interesovanje nekoliko evroligaša.

Zanimljivo je što ćemo u Evroligi vidjeti rokadu, pošto će Ćavi Paskval biti predstavljen kao novi trener Dubaija. On je svojevoljno napustio Barselonu, a iako se spekulisalo da je bilo unutrašnjih sukoba u klubu, on je to demantovao i naglasio da odlazi iz drugih razloga.

Sekulić je tokom karijere trenirao Geoplin Slovan, Triglav Kranj, Krku, Primorsku, Nimburk, Lokomotivu Kubanj, Zenit i Dubai. Od 2020. godine obavlja i funkciju selektora reprezentacije Slovenije.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Aleksander Sekulić KK Barselona

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