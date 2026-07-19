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Stigao nagovještaj iz Barselone: Da li je Šengelija Partizanova bomba?

Stigao nagovještaj iz Barselone: Da li je Šengelija Partizanova bomba?

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Barselona je dogovorila dolazak igrača koji bi mogao da bude zamjena Tornikeu Šengeliji.

Barselona dogovorila dolazak Oleka Balcerovskog Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

KK Barselona prolazi kroz težak period, nakon što je ostala bez Mozesa Rajta koji je prešao u Olimpiju iz Milana, iako je imao važeći ugovor, njegovim stopama bi mogao da krene i Tornike Šengelija.

Gruzijski košarkaš se ovih dana dovodio u vezu sa nekoliko klubova, a među njima se nalazi i beogradski Partizan. Šengelija bi svakako mogao da bude najveće ljetno pojačanje crno-bijelih koji za sada nije predstavili nijednog novog igrača i među navijačima vlada velika panika.

Nagovještaj da bi iskusni centar mogao da napusti katalonskog giganta je to što je nova uprava dogovorila dolazak Oleka Balcerovskog iz Unikahe koji bi mogao da mu bude zamjena.

Pored Partizana, kao zainteresovani za dovođenje Šengelije spominu se Dubai, Fenerbahče i Olimpijakos, a gdje god da pređe, biće to još jedan veliki potres ovog ljeta. Prepreka za crno-bijele može da bude klauzula od milion evra koja je ugrađena u ugovor iskusnog asa, koji ima da odradi još dvije godine u Barseloni.

Šta je sa Balcerovskim?

Očekuje se da će Unikaha dobiti obeštećenje za ovaj transfer, pošto španski mediji navode da je posao praktično gotov.

Balcerovski je ranije ove godine potpisao produženje ugovora sa Unikahom, čime se obavezao na vjernost klubu do 2028. godine. Ipak, nakon sezone 2025/26. sa promjenljivim učinkom, klub iz Malage je spreman da razmotri ponude za poljskog centra. On je minule sezone imao prosjek od 10 poena i tri skoka po utakmici odigranoj u ACB ligi.

Tagovi

KK Barselona košarka

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