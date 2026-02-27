logo
Alimpijević objavio spisak za Tursku: Kalinić predvodi reprezentaciju Srbije

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dušan Alimpijević saopštio je imena 12 igrača koji će igrati protiv Turske, Nikola Kalinić je opet u reprezentaciji.

Ko igra za Srbiju protiv Turske Izvor: MN PRESS, RTS / Printscreen

Srbija igra dva ključna meča sa reprezentacijom Turske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u košarci. Selektor Dušan Alimpijević odredio je konačan spisak od 12 igrača za prvi duel koji se igra u Pioniru. Tu je povratnik u nacionalni tim Nikola Kalinić.

Meč se igra večeras, 27. febraura, od 19 časova, a tri dana kasnije "orlovi" gostuju u Istanbulu. Ovako izgleda spisak Alimpijevića za prvi meč:

  • Stefan Miljenović
  • Ognjen Dobrić
  • Jovan Novak
  • Stefan Momirov
  • Nikola Kalinić
  • Dejan Davidovac
  • Bogoljub Marković
  • Nikola Tanasković
  • Dušan Ristić
  • Luka Mitrović
  • Arijan Lakić
  • Filip Barna

