Alimpijević objavio spisak za Tursku: Kalinić predvodi reprezentaciju Srbije

Dušan Alimpijević saopštio je imena 12 igrača koji će igrati protiv Turske, Nikola Kalinić je opet u reprezentaciji.

Srbija igra dva ključna meča sa reprezentacijom Turske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u košarci. Selektor Dušan Alimpijević odredio je konačan spisak od 12 igrača za prvi duel koji se igra u Pioniru. Tu je povratnik u nacionalni tim Nikola Kalinić.

Meč se igra večeras, 27. febraura, od 19 časova, a tri dana kasnije "orlovi" gostuju u Istanbulu. Ovako izgleda spisak Alimpijevića za prvi meč:

Stefan Miljenović

Ognjen Dobrić

Jovan Novak

Stefan Momirov

Nikola Kalinić

Dejan Davidovac

Bogoljub Marković

Nikola Tanasković

Dušan Ristić

Luka Mitrović

Arijan Lakić

Filip Barna

