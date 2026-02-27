Alimpijević objavio spisak za Tursku: Kalinić predvodi reprezentaciju Srbije

Dušan Alimpijević saopštio je imena 12 igrača koji će igrati protiv Turske, Nikola Kalinić je opet u reprezentaciji.
Srbija igra dva ključna meča sa reprezentacijom Turske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u košarci. Selektor Dušan Alimpijević odredio je konačan spisak od 12 igrača za prvi duel koji se igra u Pioniru. Tu je povratnik u nacionalni tim Nikola Kalinić.
Meč se igra večeras, 27. febraura, od 19 časova, a tri dana kasnije "orlovi" gostuju u Istanbulu. Ovako izgleda spisak Alimpijevića za prvi meč:
- Stefan Miljenović
- Ognjen Dobrić
- Jovan Novak
- Stefan Momirov
- Nikola Kalinić
- Dejan Davidovac
- Bogoljub Marković
- Nikola Tanasković
- Dušan Ristić
- Luka Mitrović
- Arijan Lakić
- Filip Barna
