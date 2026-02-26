Poznato da li će Aleksa Avramović igrati za Srbiju: Alimpijeviću stigla poruka iz Dubaija

Selektor Srbije Dušan Alimpijević moći će da računa na Aleksu Avramovića za drugi meč sa Turcima.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Dubaija Aleksa Avramović igraće za reprezentaciju Srbije u drugoj utakmici protiv Turske u Istanbulu, u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Povreda je iza srpskog beka, pošto je zaigrao u Evroligi protiv Asvela i tako potvrdio povratak među "orlove".

Dubai je slavio protiv najgoreg tima lige sa 96:85, a Avramović je zabilježio učinak od šest poena, jednog skoka i dvije asistencije za nešto više od 14 minuta na terenu. U pobjedničkom timu bilo je dosta raspoloženih igrača, a predvodio je Bejkon sa 18 poena, per skokova i tri asistencije. Pratio ga je Kabengele sa 16 poena, a dvocifreni su još bili Rajt sa 16, Musa sa 15 i Petrušev sa 11 poena.

Dušan Alimpijević je dobio najbolje moguće vijesti pred odlučujuće borbe u kvalifikacijama, ali će morati da sačeka da se Avramović pridruži ekipi. Srbija dočekuje Tursku u petak od 19 časova, a revanš je na programu za tri dana u Turskoj kada će mu neumorni bek biti na raspolaganju.

"Aleksa Avramović i Nemanja Dangubić biće dio reprezentacije u drugom meču, pošto od kluba nisu dobili dozvolu da se priključe u prvom. Ono što je dodatno zakomplikovalo stvari je posljednja povreda Alekse Avramovića, koju pratimo sa našim timom doktora. Ako bude bio u sastavu za Dubai, biće u sastavu Srbije, ako bude bio van ekipa za Dubai, biće isto i za Srbiju", rekao je Alimpijević i ovog četvrtka dočekao dobre vijesti.

"Čekaju nas dvije važne utakmice protiv reprezentacije Turske. Kao što znate, to je ozbiljna selekcija i ima veliki zalet sa Evropskog prvenstva. Veoma mi je važno da imamo ovakvu podršku. Posebno me raduje to što je dobra prodaja ulaznica, biće to dosta bolje posjećeno u odnosu na prethodne mečeve. Ovi momci to zaslužuju", rekao je Alimpijević.

Ko je sve na spisku?

Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Avramović (Dubai), Filip Barna (FMP), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Savo Drezgić (Mega), Asim Đulović (Mega), Strahinja Gavrilović (Igokea), Nikola Kalinić (Crvena zvezda), Balša Koprivica (Bahčešehir), Arijan Lakić (Partizan), Bogoljub Marković (Mega), Dušan Miletić (Kluž), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Luka Mitrović (CSKA), Stefan Momirov (Spartak), Pavle Nikolić (Borac Čačak), Jovan Novak (King Ščećin), Aleksej Pokuševski (Partizan), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Nikola Tanasković (Budućnost), Uroš Trifunović (Turk Telekom).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!