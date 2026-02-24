"Nećemo se tih tema doticati sada": Mitrović se vratio u reprezentaciju i želi samo jedno

Košarkaš CSKA iz Moskve Luka Mitrović iznio je prve utiske po okupljanju reprezentacije Srbije.

Izvor: MN PRESS

Povratnik u redove reprezentacije Srbije je i bivši košarkaš Luka Mitrović (32). Sada brani boje CSKA iz Moskve, ali to ne pravi ni najmanji problem da se nađe na spisku selektora Orlova Dušana Alimpijevića.

I sam trener otkrio je da Mitrović nije želio da bude dio tima u prvim prozorima kako ne bi zauzimao mjesto spremnim igračima, a obzirom na to da u trenutku prvih kvalifikacionih mečeva nije imao klub. Sad, kad je ponovo u nacionalnom dresu, radost na licu košarkaša ne može se sakriti.

"Stigao sam kasnije nego što je bilo planirano, uvijek je lijepo biti ovdje, vlada lijepa atmosfera, naročito među mladim igračima. Uz mladost ide i dobra energija, počeli smo kratke pripreme za ono što nas očekuje", rekao je Mitrović.

Srbija u petak igra protiv reprezentacije Turske, vicešampiona Evrope.

"Teško je reći ko je favorit, kad ne znamo ni tačne sastave ekipe. Neki igrači se priključuju kasnije, neki ranije, zbog toga je teško reći bilo šta. Srbija kad igra, naročito u Beogradu, ne očekuje se ništa drugo osim pobjede. Daćemo sve od sebe."

Pred Orlovima je težak zadatak i vrlo kratak period za pripremu.

"Najmanje vremena ima za taktičke zamisli i pripreme, možemo da postavimo konture i obrise. Prije svega, dobra energija, zalaganje, to je nešto što je donijelo pobjede u prva dva meča. Biće to sve potrebno i mnogo više, a biće potrebno i iskustvo, od strane mene i nekih igrača koji će kasnije stići. Neka dobra energija, prepoznavanje situacija u određenom momentu, to donosi rezultat."

Istakao je Mitrović i da mu je nešto komplikovanije bilo da doputuje iz Moskve u Beograd, ali nije želio da detaljnije komentariše geopolitičku situaciju.

"Nećemo se tih tema doticati, držimo se Turske", kroz osmijeh je rekao bivši igrač Zvezde.

"Ovo mi je prvi trening od okupljanja, prvi bliži susret sa odnosom trener-igrač sa Duletom (Dušanom Alimpijevićem). Kao što sam spominjao, ono što sam vidio sa strane - velika energija, ogromna posvećenost, obraćanje pažnje na detalje koliko je god to moguće u ovom nekom vremenskom okviru. Utisci su više nego pozitivni, njegova energija se osjeća, prenosi se na igrače."

Mitrović je bio upitan i kako je klub prihvatio dolazak u reprezentaciju:

"Oni nikad nisu pravili problem, iako njihova selekcija ne igra takmičenja. Dobra stvar je što i tamo postoji pauza za vrijeme ovih takmičenja, da se liga igra regularnim tokom teško da bih bio ovdje. Što se njih tiče, nije bilo problema", zaključio je Luka Mitrović.

