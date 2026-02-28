logo
Savo Milošević: Osim Partizana, od mladih dana sam navijač Željezničara

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Savo Milošević je novi trener sarajevskog Željezničara, a u svojoj prvoj izjavi kao šđef struke plavih je istkao da je od mladih dana navijač kluba sa "Grbavice".

Savo Milošević: Osim Partizana, od mladih dana sam navijač Željezničara Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nekadašnji selektor Bosne i Hercegovine i trener Partizana je novi trener klub sa "Grbavice". U Želji će naslijediti Slavišu Stojanovića, koji je nakon četiri meča dobio otkaz u klubu.

Milošević je prvu izjavu po imenovanju na klupu plavih dao za portal "Reprezentacija.ba".

"Opšte je poznato da sam navijač Željezničara još od mladih dana. To sam uvijek isticao - uz Partizan, to mi je omiljeni klub. Na planeti. Želja da zaigram za Želju nije mi se ostvarila, ali sada dolazim u drugoj ulozi i zbog toga sam zaista sretan. Nadam se da ćemo zajedno uspjeti stabilizovati klub i vratiti ga na pravi kolosijek, onakav kakav zaslužuje, u skladu sa svojim imenom i bogatom tradicijom", rekao je Milošević.

Novi šef stručnog štaba u Sarajevo dolazi sa kompletnim timom saradnika - pomoćnim trenerima, kondicionim stručnjakom i analitičkim timom s kojim godinama uspješno sarađuje.

"Prvo na čemu ćemo morati raditi jeste psihološki faktor. Evidentno je da je poljuljan usljed rezultatske krize i to je segment kojem ću se odmah posvetiti. Dolazim s velikom energijom i željom da napravimo dobre stvari. Kroz razgovore s ljudima iz kluba uvidio sam da postoje velike ambicije i zaista nije bilo dileme da li prihvatiti ovaj projekat", poručio je on.

Savo Milošević je rođen 2. septembra 1973. godine u Bijeljini. U bogatoj igračkoj karijeri igrao je za Partizan, Aston Villu, Real Saragosu, Parmu, Espanjol, Seltu, Osasunu i Rubin Kazanj. Nakon okončanja igračke karijere 2009. godine, Milošević je bio savjetnik u Fudbalskom savezu Crne Gore, potom direktor i potpredsjednik FS Srbije.

U prvom trenerskom poslu radio je u Partizanu, godinu i po i tada je osvojio Kup Srbije. Potom je vodio Olimpiju iz Ljubljane i reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Krajem 2024. godine je ponovo vodio Partizan, a posljednji posao imao je iranskom Nasajiu.

