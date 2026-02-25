logo
Inter donio odluku oko Kivua nakon debakla u Ligi šampiona

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Kristijan Kivu ima apsolutnu podršku u Interu uprkos ispadanju u prvoj rundi nokaut faze.

Kristijan Kivu Izvor: Twitter/Inter FC

Inter je odlučio da zadrži trenera Kristijana Kivua, uprkos debaklu u Ligi šampiona. Prošle sezone je Simoneu Inzagiju presudio poraz u finalu Lige šampiona od Pari Sen Žermena (5:0), da bi ovoga puta Bode Glimt izbacio "nerazure" u šesnaestini finala ovog takmičenja, pobijedivši u dvomeču ukupnim rezultatom 5:1.

Iako je to najveća senzacija koju smo videli ove godine, Kristijan Kivu dobio je podršku rukovodstva i ne samo da će ostati na čelu Intera, nego će sa njim biti produžen ugovor u najkraćem roku.

Prema informacijama italijanskih "insajdera" za transfere, Kristijan Kivu će dobiti novi ugovor do 2028. godine s opcijom da produžetka na još godinu dana. Uz to, njegova plata će biti drastično povećana, pošto je ljetos došao kao neočekivano rješenje "na probu" iz Parme.

Prethodno je osim u redovima ovog kluba radio i u mlađim kategorijama Intera, kluba za koji je ranije igrao i sa njim je osvojio Ligu šampiona u eri Žozea Murinja 2010. godine.

S njim će takođe nastaviti da radi i prvi pomoćnik Aleksandar Kolarov koji želi i jednog Srbina na ljeto kao pojačanje, s tim da će biti potrebno da "nerazuri" razbiju kasu ako žele Vasilija Kostova iz Crvene zvezde. Sjajni mladi fudbaler privukao je pažnju svih većih klubova u Evropi i za njega se sprema ozbiljna borba.

Tagovi

Inter fudbal Liga šampiona Kristijan Kivu treneri

