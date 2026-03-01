logo
Bivši igrač Partizana odveo svoj tim u finale dok su bombe padale u Dubaiju!

Bivši igrač Partizana odveo svoj tim u finale dok su bombe padale u Dubaiju!

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Bivši košarkaš Partizana i reprezentacije Srbije Đorđe Gagić igrao je meč u Dubaiju dok su bombe padale okolo.

Đorđe Gagić igrao kup utkamicu u Dubaiju Izvor: MN PRESS

Drama na Bliskom Istoku, bombe koje padaju sa svih strana, drama i strepnja mnogih u Dubaiju. Za to vrijeme Đorđe Gagić (35) igra košarku. Bivši centar Partizana i srpske reprezentacije igrao je meč dok su bombe padale okolo u Dubaiju.

On sada igra za Šabab Al Ahli i bio je na terenu protiv Šarjaha u okviru tamošnjeg Kupa i slavio je sa svojim timom - 104:91. Postigao je 14 poena na utakmici i bio je među najzaslužnijima za trijumf i prolaz u finale. Tamo će igrati protiv Al Nasra.

Zanimljivo je i da je Gagić u Dubai došao upravo iz Irana gde je igrao do skoro. Sada je u Dubaiju i ostaje da se vidi da li će se igrati meč finala koji je zakazan za utorak.

Ko je Đorđe Gagić?

Đorđe Gagić rođen je u Benkovcu (Hrvatska) 1990. godine, igra na poziciji centra i juniorsku karijeru počeo je u FMP-u, igrao je za Vojvodinu i Zvezdu u mlađim kategorijama. Profesionalnu karijeru počeo je u Mornaru iz Bara, pa je godinu dana proveo u Hemofarmu.

Odatle je otišao u Partizan gdje je bio od 2012. do 2015. godine, pa je karijeru nastavio u inostranstvu (Gazijantep, Brindizi, Gran Kanarija, Cmoki Minsk, Istanbul, Ješilgiresun), pa se u sezoni 2018/19 vratio u Partizan. Poslije jedne sezone otišao je u Aris, pa u Igokeu, onda je dvije godine bio u Lijetkabelisu, pa se vratio u Srbiju i potpisao za Borac. Otišao je iz Čačka u litvanski Vulfs, pa Lijetkabelis, onda se vratio u redove Čačana, pa opet otišao u Lijetkabelis. Onda je bio u Guangsiju, pa u timu Kaleh Mazadarn u Iranu. Upravo je u Iranu bio i najbolji stranac sa prosjekom od 18 poena i 10 skokova.

Za reprezentaciju Srbije igrao je od 2013. do 2019. godine i ima bronzu sa Univerzijade 2013. godine. Sa Partizanom je osvojio jednu titulu u ABA ligi i po dvije u KLS i Kupu Radivoja Koraća.

