Iran se povlači sa Svjetskog prvenstva u fudbalu? FIFA se hitno oglasila, ovo su mogući scenariji

Iran je vrlo blizu odluke da zbog rata sa Sjedinjenim Američkim Državama odustane od nastupa na Svjetskom prvenstvu u fudbalu.

Iran će se "vrlo vjerovatno povući sa Svjetskog prvenstva u fudbalu" kako javljaju iranski mediji. Tu vijest prenio je "Teheran Times", ali i brojni svjetski portali poput "Marke".

Iran se kvalifikovao na Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje treba da igra u Grupi G sa Belgijom, Novim Zelandom i Egiptom, Ipak kako je trenutno u ratu sa Amerikom teško da će se pojaviti na mečevima koji treba da se odigraju u Los Anđelesu i Sijetlu.

Ipak ova odluka još uvijek nije konačna i vidjećemo šta će se dešavati u narednim danima. Ima još dovoljno vremena do Mundijala koji počinje tek na ljeto, ali je problem što bi eventualno odustajanje Irana moglo da utiče na baraže koji se uskoro igraju.

Oglasila se FIFA

"Pročitao sam vijesti o Iranu jutros kao i svi ostali. Imali smo danas sastanak i još uvijek je prerano da komentarišemo neke detalje, ali pratićemo situaciju vezanu za sve probleme u svijetu. U Vašingtonu je održan žrijeb u kome su učestvovali svi timovi i sada smo fokusirani na siguran i bezbjedan Mundijal sa svim timovima koji učestvuju. Nastavićemo da komuniciramo sa vladama tri države koje organizuju Svjetsko prvenstvo za svaki slučaj. Svi će biti bezbjedni", rekao je Martuin Grafstrom iz FIFA.

Šta ako Iran odustane?

Do početka Svjetskog prvenstva ima više od tri mjeseca, a ako ovaj tim odustane Belgija, Novi Zeland i Egipat dobiće novog rivala. Navodno je FIFA najbliža ideji da to bude Irak koji treba da igra finale baraža protiv boljeg iz meča Bolviije i Surinama. U tom slučaju bi pobednik duela Bolivije i Surinama dobio direktnu kartu za Mundijal.

