Ovo je novi dres košarkaša Srbije: Neodoljivo podsjeća na posljednje zlato "orlova"

Pogledajte kako će izgledati novi dres košarkaša Srbije za Eurobasket 2025.

Izvor: KSS/Promo

Košarkaška reprezentacija Srbije napašće ovog ljeta zlato na Eurobasketu, a to će pokušati u novoj "Nike" opremi. Danas je na zvaničnom sajtu Košarkaškog saveza Srbije (KSS) objavljeno kako će izgledati domaća i gostujuća garnitura dresova, a ono što je upadljivo na prvi pogled je da podsjeća na dres iz Indijanapolisa, kada su osvojili i posljednje zlato.

Pogledajte kako će izgledati nova oprema košarkaša Srbije:

"Domaća i gostujuća garnitura dresova inspirisana je bojama i simbolima Srbije i budi sjećanja na velike, istorijske uspjehe koje je naš nacionalni tim decenijama unazad postizao noseći upravo Nike opremu. Borba i timski duh su ono što krasi naše košarkaše koji sa najvećim ponosom nose reprezentativni dres i upravo je to inspirisalo kompaniju Nike prilikom izrade. Dominantne boje su plava i bijela, sa crvenim detaljima, osmišljenim tako da odražavaju nacionalni identitet i zajedništvo", navodi se u saopštenju KSS uz poruku da ovaj dizajn "spaja savremenu tehniku izrade sa bogatom srpskom istorijom".

"Takođe, dresovi su izrađeni uz primenu tehnologije koja pruža vrhunski komfor, prozračnost i potpuno slobodu pokreta, kako bi naši reprezentativci pružili najbolje rezultate. Osim dresova, kolekcija obuhvata i sportske majice i trenerke, kreirane kako bi sportisti i navijači zajedno i ponosno nosili boje Srbije - na terenu i van njega", dodaje se.

Kad Srbija kreće na Eurobasket 2025?

Okupljanje košarkaša reprezentacije Srbije zakazano je za ponedjeljak (27. jul), a tada ćemo vidjeti i ko je na širem spisku selektora Svetislava Pešića. Danas se pojavila informacija da će tu sigurno biti Nikola Jokić, očekuje se i većina igrača sa Olimpijskih igara u Parizu, dok su moguća i iznenađenja.

Eurobasket se ovog ljeta igra od 27. avgusta do 14. septembra i to u četiri države - Kipar, Finska, Poljska i Letonija. Srbija je inače smještena u grupu u Rigi i tu će ostati do kraja, a protivnici su nam Estonija, Portugal, Letonija, Češka i Turska.