Đokoviću se zbog ovog poteza divi cijeli svijet!

Novak Đoković nije želio da prođe na ovaj način i to je javno rekao.

"Nije ono što smo željeli, ova predaja. Očigledno je imao povredu, to se dešava. To ga je držalo van turnira neko vrijeme. Pogotovo u ovim uslovima nije lako igrati. Trebalo je da dobije taj drugi set. Da li je to stavilo veliki pritisak na njega? Bila je velika borba preko dva sata, morao sam da jurim i serviram kao ti Nik, ali nisam uspio, već sam morao da se oslonim na igru sa osnovne linije", rekao je Novak Đoković Niku Kirjosu poslije meča zato što mu je sunarodnik i dobar prijatelj Laslo Đere predao meč drugog kola US Opena.