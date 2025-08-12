Slovenija ima novog Luku Dončića: Nestvarna dominacija, dao 23 gola u jednom meču na Svjetskom prvenstvu

Aljuš Anžič dominira na rukometnim terenima i pokazuje da Slovenija ima novog superstara u nastajanju. Dao je 23 gola iz 25 pokušaja...

Luka Dončić dominira u košarci, a Slovenija ima novog superstara. U pitanju je supertalentovani rukometaš Aljuš Anžič. Ima samo 17 godina i radi nevjerovatne stvari na terenu. Pokazao je to na Svjetskom prvenstvu za igrače do 19 godina.

Aljuš je u remiju protiv Norveške (37:37) postigao čak 23 gola. I to uz nestvarne procente iz igre - 23/25. I ne samo to, već je oborio rekord pošto je nadmašio doskorašnjeg rekordera Korejca Eom Hjo-Vona koji je dao 18 golova na prvom Svjetskom prvenstvu za igrače do 19 godina protiv Srbije i Crne Gore 2005. godine.

"Bila je baš teška utakmica, od početka smo bili u zaostatku. Vratili smo se u završnici prvog poluvremena, smanjili zaostatak na samo jedan gol i onda smo u drugom dijelu poveli. Bio je lud meč. Dao sam 24 gola jednom, ali nikada na ovom nivou", rekao je Anžič poslije meča za istoriju.

Dolazi iz sportske porodice

Aljuš dolazi iz sportske porodice. Njegov otac Aleš je igrao za Prevent Slovenj Gradec i Gorenje Velenje, a onda je odlučio da postane trener golmana. Sada je trener u ekipi Celja i jasno je da prati nastupe svog sina.

Njegova majka je Alenka Potočnik Anžič koja je predsjednica rukometnog kluba Celje i ona je nekada igrala košarku za reprezentaciju Slovenije.