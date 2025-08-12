logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slovenija ima novog Luku Dončića: Nestvarna dominacija, dao 23 gola u jednom meču na Svjetskom prvenstvu

Slovenija ima novog Luku Dončića: Nestvarna dominacija, dao 23 gola u jednom meču na Svjetskom prvenstvu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Aljuš Anžič dominira na rukometnim terenima i pokazuje da Slovenija ima novog superstara u nastajanju. Dao je 23 gola iz 25 pokušaja...

Slovenački rukometaš Aljuš Anžić dao 23 gola na utakmici Izvor: Printscreen/X/MilosNS1

Luka Dončić dominira u košarci, a Slovenija ima novog superstara. U pitanju je supertalentovani rukometaš Aljuš Anžič. Ima samo 17 godina i radi nevjerovatne stvari na terenu. Pokazao je to na Svjetskom prvenstvu za igrače do 19 godina.

Aljuš je u remiju protiv Norveške (37:37) postigao čak 23 gola. I to uz nestvarne procente iz igre - 23/25. I ne samo to, već je oborio rekord pošto je nadmašio doskorašnjeg rekordera Korejca Eom Hjo-Vona koji je dao 18 golova na prvom Svjetskom prvenstvu za igrače do 19 godina protiv Srbije i Crne Gore 2005. godine.

"Bila je baš teška utakmica, od početka smo bili u zaostatku. Vratili smo se u završnici prvog poluvremena, smanjili zaostatak na samo jedan gol i onda smo u drugom dijelu poveli. Bio je lud meč. Dao sam 24 gola jednom, ali nikada na ovom nivou", rekao je Anžič poslije meča za istoriju.

Dolazi iz sportske porodice

Aljuš dolazi iz sportske porodice. Njegov otac Aleš je igrao za Prevent Slovenj Gradec i Gorenje Velenje, a onda je odlučio da postane trener golmana. Sada je trener u ekipi Celja i jasno je da prati nastupe svog sina.

Njegova majka je Alenka Potočnik Anžič koja je predsjednica rukometnog kluba Celje i ona je nekada igrala košarku za reprezentaciju Slovenije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Svjetsko prvenstvo Slovenija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC