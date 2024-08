Novak se mučio, preznojavao, pa morao da zove pomoć na US Openu! (Foto)

Novak Đoković nije zvao medicinski tajmaut na meču sa Laslom Đereom, ali mu je pomoć bila potrebna.

Izvor: EPA-EFE/CJ GUNTHER

Novak Đoković je prošao dalje, ali nas je zabrinuo! Vidjeli smo dva seta i dva gema u duelu njega i Lasla Đerea, ali su obojicu srpskih tenisera mučile povrede. Na kraju je Đere početkom trećeg seta morao da preda meč, ali već u prvom je zapravo Novak pokazao da se muči sa nekim stvarima.

Igrao se osmi gem prvog seta kada je Đoković zatražio pomoć od svog tima. U pauzi se rashlađivao, presvlačio, a Miljan Amanović mu je doturio dvije kesice sa nekim gelom ili napitkom. Nakon toga je uzeo brejk, ponovo mijenjao opremu, a onda je zatražio da mu pomoge fizioterapeut.

Sudija meča je pitao da li je potreban medicinski tajmaut, ali je Novak odlučio da ga ne iskoristi. Fizioterapeut je takođe signalizirao da to nije potrebno, a vidjeli smo da se Đoković žalio na bol u stomaku. Da li su u pitanju stomačni problemi ili nešto vezano za mišiće, još uvijek se ne zna.

Đoković je nakon toga nastavio meč bez većih problema, mada djeluje da vremenski uslovi nisu išli na ruku nikome od tenisera. Vidjelo se da svi teško dišu i da imaju problema. U narednom kolu za dva dana najbolji teniser ikada će se sastati sa Australijancem Aleksejom Popirinom.

"Nije ono što smo željeli, ova predaja. Očigledno je imao povredu, to se dešava. To ga je držalo van turnira neko vrijeme. Pogotovo u ovim uslovima nije lako igrati. Trebalo je da dobije taj drugi set. Da li je to stavilo veliki pritisak na njega? Bila je velika borba preko dva sata, morao sam da jurim i serviram kao ti Nik, ali nisam uspio, već sam morao da se oslonim na igru sa osnovne linije. Posvećujem se procesu oporavka. Moraću mnogo bolje da serviram, biće sve teže i teže. Popirin je sjajan, igra odlično posljednjih nedjelja, biće teško", rekao je Novak odmah poslije meča.

