"Nisam ovo želio!" Novak prošao dalje, ali na najgori mogući način

Novak Đoković nije želio da na ovakav način prođe dalje na US Openu.

Nakon što je rutinski pobijedio iskusnog Moldavca Radua Albota u prvom kolu, Novak Đoković je drugo kolo US Opena prošao tako što mu je sunarodnik Laslo Đere predao meč. Posle 6:4, 6:4 na startu trećeg seta Đere više nije mogao i istatakao je Novak Đoković da nije želio na ovaj način da prođe dalje. Prošli meč je Novaka intervjuisao Džejms Blejk, sada je to bio Nik Kirjos.

"Nije ono što smo željeli, ova predaja. Očigledno je imao povredu, to se dešava. To ga je držalo van turnira neko vrijeme. Pogotovo u ovim uslovima nije lako igrati. Trebalo je da dobije taj drugi set. Da li je to stavilo veliki pritisak na njega? Bila je velika borba preko dva sata, morao sam da jurim i serviram kao ti Nik, ali nisam uspio, već sam morao da se oslonim na igru sa osnovne linije", rekao je Novak Kirjosu poslije meča.

Atmosfera na "Artur Ešu", najvećem teniskom stadionu na svijetu, bila je nevjerovatna. Nije krio uzbuđenje Đoković koji sada čeka termin sljedećeg meča.

"Uzbuđen sam, trudim se da pronađem igru. Ne može da bude veće od ovoga, atmosfera je nevjerovatna. Privilegija je igrati u mojim godinama, guram ljestvicu dalje, vidjeću koliko mogu još", dodao je Đoković.

S obzirom da ima 37 godina sve zanima kako uspokeva da igra na ovako visokom nivou i da se onda oporavi za naredni meč. Prošli put ga je to pitao Blejk, morao je sada i Kirjos.

"Kako se oporavljam? Pijem smuti Nika Kirjosa!", rekao je Srbin uz osmijeh, pa dodao:

"Šetnja po Central parku, pola dana sam u oporavku, sa momcima i timom. Trudim se da držim tijelo u dobro stanju jer nemam više 21 godinu. Posvećujem se procesu oporavka. Moraću mnogo bolje da serviram, biće sve teže i teže. Popirin je sjajan, igra odlično posljednjih nedjelja, biće teško", zaključio je Novak.

