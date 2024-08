Padne mu mrak na oči kad vidi Novaka, a mora da igra sa njim! Ozbiljna mina pred Đokovićem na US Openu!

Novak Đoković će u trećem kolu US Opena igrati sa teniserom koga je već dva puta izbacivao sa grend slemova. Ipak, sada je Aleksej Popirin u životnoj formi!

Novak Đoković će nakon pobeda nad Raduom Albotom u prvom i Laslom Đereom u drugom, u trećem kolu US Opea imati baš, baš ozbiljnog rivala. U pitanju je 25-godišnji Rus koji je rođen u Australiji i igra pod zastavom ove države Aleksej Popirin! Trenutno je 28. na svijetu, a najveći uspjeh mu je bilo 23. mjesto neposreno pred US Open.

Popirin je u prvom kolu za dva sata rutinski dobio Korejca Sonvo Kvona 7:5, 6:2, 6:3, a iako je to možda bilo očekivano jer je Kvon trenutno tek 340. na svijetu trijumf nad Špancem Pedrom Martinezom 6:2, 6:4, 6:0 pokazuje u kakvoj je sada formi. Martinez je 43. na svijetu i riješio ga je Popirin za sat i 50 minuta.

Prije ovog turnira jeste Popirin izgubio u prvom kolu Sinsinatija od Gaela Monfisa, ali pošto znamo da je nakon toga Monfis dobio Alkaraza, jasno nam je kako je igrao. Neposredno pred ovaj turnir igrao je Australijanac na turniru u Montrealu i osvojio ga. Žrijeb ga tada nije mazio pa je do trofeja došao pobjedama nad Tomašom Mahačem, Benom Šeltonom, Grigorom Dimitrovom, Hubertom Hurkačom, Sebastijanom Kordom i Andrejom Ruboljovom.

PADNE MU MRAK NA OČI KAD ČUJE ZA NOVAKA!

Ima dva trenera mladi Australijanac i oba su poznati nekadašnji igrači. Jedan je Južnoafrikanac Nevil Gudvin, a drugi je nekadašnji belgijski miljenik publike "Iks Men", kako su ga zvali, Ksavijer Malis. Rođen je u Sidneju u porodici ruskih emigranata, počeo je tenisom da se bavi zbog Lejtona Hjuita, a nikada do sada u karijeri nije stigao dalje od treće runde grend slema. Na US Openu mu je ovo treći put da dolazi do te faze.

Osim trofeja u Montrealu osvojio je još dva pehara – 2021. je pobijedio u Singapuru i tada je u finalu bio bolji od Aleksandra Bublika, a u Umagu je prošle sezone savladao Stena Vavrinku za titulu. Pobjeđivao je nekoliko top 10 igrača – Dominika Tima, Stefanosa Cicipasa, Feliksa Ože-Aljasima, Tejlora Frica, Andreja Rubljova, Grigora Dimitrova i Huberta Hurkača, ima osvojen juniorski Rolan Garos ali Novaka nije pobjeđivao.

Do sada su se sastali tri puta i sva tri puta je ishod bio isti. Prvi duel im je bio u Tokiju 2019. godine kada je Đoković bio bolji sa 6:4, 6:2, a zatim je dva puta ove sezone Novak završavao njegove grend slemove. U drugom kolu Australijan Opena bio je bolji 6:3, 4:6, 7:6, 6:3, a u trećem kolu Vimbldona sa 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Ipak, sada Popirin dolazi u životnoj formi i sa željom za osvetom.

