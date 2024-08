Novak Đoković opet igra u najgorem terminu

Organizatori konstantno stavljaju Novaka Đokovića u večernji termin na US Openu. I protiv Alekseja Popirina igraće usred noći prema vremenu u Srbiji.

Novak Đoković igraće protiv Australijanca Alekseja Popirina u noći između petka i subote od 1 čas iza ponoći. Tako je i treći meč najvećeg tenisera svih vremena postavljem u termin koji ne odgovara navijačima u Srbiji, koji ga praktično neće ni vidjeti na terenu tokom čitave prve nedjelje US Opena, s obzirom na to da su i prethodna dva meča bila igrana usred noći ili do rane zore.