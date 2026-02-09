logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Serenu Vilijams "razapeli" zbog ove reklame: "Koliko su ti platili da to uradiš?"

Serenu Vilijams "razapeli" zbog ove reklame: "Koliko su ti platili da to uradiš?"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

"Lijek" za mršavljenje koji je Serena Vilijams reklamirala za vrijeme Superboula izazvao polemiku.

Serena Vilijams reklamira sporni lijek za mršavljenje Izvor: Twitter/VigilantFox/Screenshot

Slavna američka teniserka Serena Vilijams izazvala je pometnju na društvenim mrežama pošto se već dugo pojavljuju njene fotografije na kojima izgleda neprepoznatljivo. Vilijamsova je zaista drastično i vrlo brzo smršala, a sada smo saznali da je to zbog injekcija koje sebi daje - i koje je reklamirala za vrijeme pauze na Superboulu.

Ona je sebi dala "RO", odnosno takozvani GLP-1 lijek za mršavljenje koji je sve popularniji u SAD, a koji se inače koristi za dijabetes tipa 2.


Zbog toga što je Serena Vilijams odlučila da reklamira ovakav tip "dijete", čak i da sebi daje injekciju u toj reklami, dobila je desetine hiljade negativnih komentara na društvenim mrežama i mnogi je osuđuju što kao slavna sportistkinja promoviše ovakvu stvar, posebno pred djecom.

"Koliko te plaćaju za ovo?", "Da li ona sebe vidi kako nezdravo izgleda?", "Šta fali staroj dobroj Sereni Vilijams koja nije za to marila?", "Da li je moguće da sportista reklamira ovakvu drogu?", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Pogledajte kako sada izgleda Serena Vilijams:

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serena Vilijams Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC