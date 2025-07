Marko Arnautović poslao poruku navijačima: Kratko i jasno, da svi znaju zašto je došao

Marko Arnautović napisao je kratku poruku navijačima Crvene zvezde i poručio da je ostvario svoj san i da će zajedno da ispišu istoriju što je oduševilo fanove.

Izvor: Printscreen/X/FK Crvena zvezda

Marko Arnautović (36) je najveće pojačanje Crvene zvezde u prelaznom roku. Potpisao je dvogodišnji ugovor sa klubom sa Marakane i biće do 2027. godine u crveno-bijelom. Imao je spektakularan doček na aerodromu gdje je dobio i poklon od navijača, a potom je saopšteno i da su sve formalnosti završene i da će nositi dres sa brojem 89.

Kada je sve to uradio Marko je uzeo hemijsku i odlučio da napiše kratko pismo upućeno navijačima. Na taj način je objasnio svima zašto je odlučio da dođe baš u Zvezdu i šta su mu glavni ciljevi u novom klubu. To je oduševilo navijače na društvenim mrežama.

Specijalno pismo je stiglo na Marakanu.



⚪️#fkczpic.twitter.com/gVLF0AnVET — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)July 21, 2025

"Dragi zvezdaši, došao sam da zajedno ispišemo istoriju", napisao je Marko i potpisao se ispod toga.

Zatim je obišao stadion i poslao i kratku video poruku dok se iza njega vidi sjeverna tribina na kojoj su smještene najvatrenije pristalice Zvezde.

"Ja sam svoj san danas ostvario, vidimo se u subotu na Marakani", rekao je Arnautović.

Kada će Marko da debituje?

Ono što navijače posebno zanima jeste kada će Marko Arnautović da debituje u crveno-bijelom dresu. Jasno je da to neće biti sutra u prvom meču kvalifikacija protiv Linkoln Red Impsa na Gibraltaru. Prvi naredni meč je protiv OFK Beograda 26. jula u 20 časova, kao što je Marko rekao u video poruci.

Doduše, šanse za to nisu velike pošto je tek stigao, tako da je možda i najrealnija opcija da to bude 29. jula u revanšu protiv Linkolna na Marakani (21 čas). Vladan Milojević je dobio to pitanje na konferenciji za medije i rekao je da mora da vidi i sa Markom prvo i da vidi u kakvoj je fizičkoj spremi.