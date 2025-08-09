logo
"Kada sam vidio Nikolu Jokića da plače...": Italijani zvali Miška, hoće da im dođe najbolji na svijetu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Italijanski trener Luka Bjanki otkrio da Italijani pokušavaju da dovedu Nikolu Jokića, ali ne zbog košarke već zbog konjičkog sporta.

Italijani žele da Nikola Jokić dođe s konjima Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Nikola Jokić vjerovatno je najveći zaljubljenik u konjički sport među profesionalnim sportistima, ali nije jedini koji obožava konje i trke. U istoj grupi je i selektor Letonije Luka Banki, iskusni italijanski stručnjak protiv kojeg ćemo se boriti na predstojećem Evropskom prvenstvu. On je, poput Jokića, impresioniran konjima i zbog toga ima sjajnu priču iz Italije.

Po njegovim riječima, organizatori čuvene trke Palio u Sijeni imaju ideju da dovedu Nikolu Jokića na jedan od najprestižnijih događaja u konjičkom sportu. Neće biti iznenađenje ako Nikolu stvarno vidimo na hipodromu, jer njegove suze redovno pokazuju koliko mu znače konji. Svjestan je toga i Banki, koji je detaljno pričao o Jokićevoj ljubavi.

"Mogu da vam dočaram Palio (čuvena konjička trka u Sijeni), a mogu i da vam ponudim priču. Jedna od kontrada, Panter, pokušava da pozove Nikolu na Palio već godinama, preko menadžera Miška Ražnatovića. Ali, ne žele da budu suviše agresivni, da ga to odbije. Znaju kolika je njegova ljubav prema konjima. Ne prema trkama, već baš prema konjima. Vidio sam to, on je zaljubljen. Kao i ja. Kao i svi ljudi u Sijeni. U Italiji postoje ljudi koji su protiv trka, ali znam koliko u Sijeni vole životinje. Drago mi je to, jer meni su konji, uz pse, najdraži. Kontrada se i dalje trudi da kontaktira Nikolu, da ga privoli da dođe. Do sada se nije pojavio. Ali, zašto da ne? Kad-tad", rekao je Luka Banki za "Meridian Sport".

Banki je impresioniran trkom u Sijeni, pa želi da i Jokići doživi to! "Prijalo bi mu da dođe, jer ga tamo neće tretirati kao superstara. Palio sve svodi na isti nivo, na ljude koji su zaljubljeni u konje. Da li su milioner koji dominira NBA ligom, ili dijete praznih džepova - potpuno je svejedno. Svi imaju isti san, da vide te konje kako se takmiče. Ljudi su srećni. Nevjerovatna atmosfera traje danima, nedjeljama, čak i mjesecima prije i poslije trke", kaže iskusni Italijan.

Košarkaški trener je i sam imao ergelu, ali ona nije bila uspješna poput Jokićeve. Zapravo, Luka Banki se kladio na pogrešna grla, kupovao ih je i nije pobjeđivao, pa je morao da se povuče iz posla. Ipak, konji su mu ostali strast i tvrdi da nema ništa bolje od započinjanja dana uz njih.

"Moja ljubav je tolika da sam čak i imao konje. Ali, moji izbori nisu bili dobri. Poslije tri godine sam morao da se povučem. Nisam pobjeđivao i to nije bilo zabavno. Ali, uspomene su tu. Svakog jutra, između 5.30 i 6.00 časova, sišao bih da ih vidim. Njihov jutarnji trening, po zimskoj vlazi, po magli… Ne postoji ljepši način da se započne dan. Leđa mi ne daju šansu da budem na konju, ali pošto živim na moru, vidim ljude kako jašu na plaži i… Ta slika u meni budi posebnu emociju. Ali, čak i to nije moguće porediti sa onim što osjećaju ljudi u Sijeni", ispričao je selektor Letonije.

Pošto o konjičkom sportu gaji iste emocije kao Jokić, oduševio se snimcima iz Subotice. "Kada sam vidio Nikolu kako plače poslije trke... To je to. Morate jednom u životu da dođete na Palio. To mora da vam bude na 'to do' listi. Ja sam iz Groseta, u Sijeni sam sedam godina radio kao trener, a opet sam gledao trku samo jednom uživo! Nisam želio da kvarim događaj ljudima. Htio sam da svi iz Sijene nađu mjesto i uživaju. Osjećao sam kao da ne pripadam. To je njihovo", ispričao je Banki.

Tagovi

Nikola Jokić konji

