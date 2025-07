Progutao konjsku dlaku, tu je bio kraj: Jokićeve suze začudile Amerikance, kao da ne znaju najvažnije o njemu

Ljubav Nikole Jokića prema konjima ne može biti iskrenija. Cijeli svijet se uvjerio u nju i minulog vikenda, kada su iz njega potekle suze i emocije kakve nikad nije pokazao u košarci.

Izvor: MN Press/TV Arena sport

Snimak suza Nikole Jokića i njegovog emotivnog sloma na hipodromu u Subotici postao je viralan brzinom svjetlosti. Već u nedjelju uveče prema vremenu u Srbiji počeli su o tome da pišu najveći svjetski mediji.

"Jokićevo entuzijastično slavlje odmah je izazvalo poređenja sa njegovim reakcijama kada je pobijedio u NBA finalu 2023. godine i kada je na terenu izjavio: 'Posao je urađen, sada možemo da se vratimo kući'", objavio je "ESPN".

Francuski L'ekip je naveo da je Jokić sa zadovoljstvom gledao kako njegov konj 'Demon Del'est" pobjeđuje na trci Dužijanca 2025, uz podijeljeni video snimak TV Arena sport koji je "lajkovalo" 40.000 pratilaca tog medija:

Američki portal "USA Today" prepričao je da je Jokić "dlanovima obrisao suze nakon pobjede, a kada se sabrao, preskočio je ogradu da zagrli svoj tim i da proslavi na stazi uz šampanjac".

Dan prije okupljanja reprezentacije Srbije, Nikoline neskrivene emocije i radost kakvu nikad nije pokazao na terenu podsjetili su sve da je u ovoj fazi života košarka za njega uživanje, ali i posao. Konji su ono u čemu je cijelim bićem i srcem i kome nije bilo jasno, sigurno je razjašnjeno poslije njegovih riječi na Dužijanci.

"Rekao sam već davnih dana, da sam sve svoje velike pobjede i velike poraze doživio u ovom sportu. Svi ti ljudi koji se bave ovim sportom sa mnom su moji drugovi, prijatelji, kućni prijatelji i doživljavaju ovo kao ja. Bavimo se ovim iz hobija, povod nam je da se zabavljamo, družimo i uživamo u životu", rekao je Jokić.

Kako je Nikola zavolio konje?

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Jokić je sam otkrio da je to bila ljubav od djetinjstva, praktično na prvi pogled.

"Niko se u mojoj porodici nije bavio konjima. Bilo je to prije 12, 13 godina… Trkački dan u mom rodnom gradu. Mama i tata su me odveli na trke i zavolio sam to. Igrao sam košarku i tata mog prijatelja je vodio konjske trke. Zaljubio sam se u konjarstvo, danas sam veliki navijač i pratim konjske trke svuda u svijetu", kazao je Jokić 2023, upitan za ono što već svi znaju o njemu.

Od djetinjstva, do danas, za njega veoma jasno stoje stvari.

"Cijeli svet mi se vrtio oko konja", počeo je Nikola.

"Oduvijek sam voleo košarku, ali kada sam bio mali, čak i u tinejdžerskim godinama sa 13 ili 14, išao sam na konjske trke. Nisam čak ni trenirao toliko košarku. Išao sam u štale, kako bih radio u njima. To je bio moj život. Trkao sam se, ne profesionalno - već amaterski. Jednom sam čak bio i četvrti, bio je to lijep hobi", govorio je Jokić na početku karijere.

U štali mu ništa nije teško.

"Volim miris konja. Najbolji osjećaj na svijetu je kada ih hranite, sam zvuk kada jedu u štali je najbolji zvuk koji možete da čujete. To je nešto što samo ljudi koji vole konje mogu da osjete", rekao je on.

Sa sve većom Nikolinom popularnošću i košarkaški fanovi učili su imena njegovih konja, od "Drim kečera", po kojem je dao ime svojoj štali, preko njemu omiljenog Breno Laumara, do Demon dell'Esta, kojeg je pomilovao poslije pobjede na Dužijanci, najprestižnijoj trci u Srbiji, u dva trčanja. Pogledajte kako je izgledala ta trka:

Demon dell'Est konj Nikole Jokića Izvor: YouTube/Srpski kasački savez

Vratiće se kući, da bude sa svojima

Takođe "davnih dana", dok je porodica Jokić obnavljala somborski hipodrom svojim sredstvima, Nikolin otac Branislav govorio je o tome da je najbolji košarkaš svijeta veliki lokalpatriota i da sanja o povratku kući nakon NBA karijere. Da bude svoj među svojima i da ga ne gledaju kao zvijezdu, već kao jednog od domaćih, što i jeste.

"Svima je poznato da je moj sin veliki Somborac, čak ga i u Americi zovu Somborac, i on želi da po prestanku karijere dođe u svoj grad i da se ovdje ozbiljno bavi konjičkim sportom. Zbog toga smo odlučili da uložimo sredstva u somborski hipodrom, naravno, u dogovoru s gradskom upravom, i da u njemu uživaju svi Somborci", govorio je njegov otac.

Zbog tolike ljubavi prema konjima, više se i ne postavlja pitanje gdje Nikola provodi ljeta, sa kim i šta gleda kao posao, a šta kao uživanje. Uostalom, i ljubitelji konja, konjarstva i konjičkog sporta kažu: "Kada jednom progutaš konjsku dlaku, gotovo je".

Vidi opis Progutao konjsku dlaku, tu je bio kraj: Jokićeve suze začudile Amerikance, kao da ne znaju najvažnije o njemu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić Br. slika: 15 15 / 15 AD

(Mondo.rs/Mladen Šolak)