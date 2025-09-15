Mančester junajted nije bio ovako loš od 1992. godine!

Najcrnji dani Junajteda postali još mračniji u derbiju Mančestera.

Mančester siti je ubjedljivo pobijedio gradskog rivala, Mančester junajted, 3:0, golovima "probuďenog" Fila Fodena u 18. minutu, Erlinga Halanda u 53. (oba na asistencije Žeremija Dokua), pa još jednim hicem Halanda u 68, za slavlje navijača u domu u svemu boljeg tima iz Mančestera.

Foden je pogodio glavom na centaršut Dokua sa desne strane, potom je Belgijanac gurnuo sa lijeve loptu u prostor za Halanda, da je Norvežanin udarcem iz prve bocne preko Turčina Altaja Bajindira za još veću euforiju na Itihadu. Kraj je bio kada je Haland dobio loptu od Bernanda Silve na polovinu Junajteda dok na njoj nije bilo nikoga osim norveške gol-mašine.

Poslije utakmice, statističari su izračunali da je Junajted posljednji put bio na samo četiri osvojena boda poslije prva četiri gola davne 1992. godine. Tada je ser Aleks Ferguson skupljao novac i tražio način da u novembru dovede Erika Kantonu i promijeni istoriju. Sada je na klupi menadžer Ruben Amorim koji je u 31 utakmici vodio Junajted i doživio čak 16 poraza, uz sedam remija i samo osam pobjeda. I nema namjeru da ode.

"Razumijem da mora bolje, ali ostajem"

"Razumijem i prihvatam da to nije učinak koji bi trebalo da imate u Mančester junajtedu. Mnogo je tu stvari i nemate predstavu o tome šta se događalo tokom ovih mjeseci, ali neću se mijenjati. Kada budem htio da promijenim svoju filozofiju, mijenjaću se. U suprotnom, moraće da nađete drugog", kazao je Amorim, braneći tvrdoglavo svoju formaciju 3-4-3 u kojoj Junajted očigledno ne zna da igra.

Koliko Portugalcu dobro ide primjena filozofije pokazuje i to da Slovenac Benjamin Šeško cijeli meč nije primio loptu u kaznenom prostoru domaćih, dan poslije prvog gola Rasmusa Hojlunda za Napoli nakon što ga je Amorim precrtao na Old Trafordu i poslao u Italiju.

Siti: Donaruma - Husanov, Dijas, Gvardiol, O'Rejli - Rajnders, Rodri - B. Silva, Foden, Doku - Haland. Igrali su još Ake, Bob, Niko, Savinjo

Junajted: Bajindir - Joro, De Liht, Šo - Mazraui, Fernandeš, Ugarte, Dorgu - Embuemo, Dijalo - Šeško. Igrali su još: Maino, Megvajer, Kazemiro, Zirkze.







