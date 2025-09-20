"Ma, ni Papa ne može da me ubijedi da to promijenim": Amorim se branio pred kamerama, tvrdoglav i po cijenu otkaza

Ruben Amorim potvrdio je još jednom da je odlučan i tvrdoglav u svojoj namjeri da ne mijenja formaciju u Mančester junajtedu.

Izvor: Mark Cosgrove/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Ruben Amorim (40) doveden je u Mančester Junajted sa idejom da vrati klub na staze stare slave. Umjesto toga događa se potpuno suprotno. Slavni klub i dalje tone i ne nazire se promjena na bolje. Mnogi stručnjaci napadaju portugalskog stručnjaka zbog tvrdoglavosti i toga što ne mijenja formaciju i ne adaptira se na situacije u Premijer ligi.

Da nema apsolutno nikakvu namjeru da mijenja svoj sistem, ono u šta vjeruje i način na koji razmišlja potvrdio je još jednom. Javno, na konferenciji za medije stavio je svima do znanja da formaciju 3-4-3 neće da mijenja i da će da se drži toga sve dok se situacija ne "okrene", ubijeđen je da će to da donese rezultat.

Ruben Amorim says not even the Pope could persuade him to change his controversial formation ❌pic.twitter.com/IEF67xfaHe — Match of the Day (@BBCMOTD)September 19, 2025

"Niko, ni Papa ne može da me ubijedi. Ovo je moja odgovornost, ovo je moj posao. Neću to da promijenim. Ali, biće promjena u smislu evolucije sistema, da bi se to dogodilo moramo da napravimo dobre i prave korake. Da vam kažem još nešto, da sam ja igrač koji ima trenera koji se bori sa velikim pritiskom, ne bi me bilo briga šta priča cijeli svijet o tim promjenama i o promjeni sistema. Ako napravim promjenu u ovom momentu, onda će da me gledaju na drugačiji način. Radim stvari na svoj način, neki ljudi to rade na drugi način. Nadam se da ću imati dovoljno vremena da promenim to", poručio je Amorim svjestan i sam da mu prijeti otkaz ako se nastave loši rezultati.

Kakav je učinak Amorima?

Amorim je vodio Junajted na 31 utakmici do sada u Premijer ligi. Njegov učinak je veoma loš. Ima 8 pobjeda, 7 remija i čak 16 poraza. Gol-razlika tima pod njegovim vođstvom je -16, a procenat pobjeda je samo 25,8 odsto. Premalo za jedan od najvećih klubova na svijetu.

Junajted je trenutno na 14. mjestu u Premijer ligi. Ima četiri boda iz četiri meča. U ovom momentu je bliži borbi za opstanak nego borbi za Ligu šampiona što je zabrinjavajuće za sve u klubu. Naredni rival je Čelsi.