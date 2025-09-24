Ima devetoro djece i ne plaća alimentaciju: Propalom talentu Mančester junajteda prijeti zatvor

Poznati brazilski fudbaler Anderson u problemu sa zakonom.

Izvor: ANDREW YATES / AFP / Profimedia

Bivšem brazilskom fudbaleru Andersonu preti kazna zatvora zbog toga što nije plaćao alimentaciju za svoju djecu. Britanski tabloid "Dejli mejl" objavio je da Anderson duguje čak 167 hiljada evra na ime neplaćenih alimentacija, pa ako uskoro ne uplati slijedi mu zatvorska kazna.

Odluka je donesena na sudu početkom septembra u Porto ALegreu kada je Anderson upozoren da će najmanje 30 dana provesti u zatvoru ako ne izmiri dugovanje. Čak bi bio smkešten u posebnu ćeliju pod strogim nadzorom.

Inače, tek nedavno se saznalo da je Anderson otac čak devetoro dkece i o ovom slučaju se za sada nije javno oglasio. Umjesto njega, javnosti se obratio njegov advokat koji je rekao da zbog odluke o tajnosti ne smije da govori ništa više o ovom slučaju, a nije jasno ni da li Anderson planira da plati svojoj djeci.

Ovo nije prvi put da je Anderson u problemu sa zakonom jer je prethodno optužen da je putem kriptovaluta "oprao" više od pet miliona evra, dok je takođe učestvovao i u više saobraćajnih nesreća.

Osvajač nagrade "Zlatni dečko" 2008. godine, kao najtalentovaniji igrač svijeta, imao je ispodprosječnu karijeru kada se uzme u obzir njegov potencijal. Ponikao je u Gremiju, pa iz Porta stigao u Mančester junajted 2007. godine, ali uprkos dobrom početku - brzo se izgubio. Smanjivala mu se minutaža, išao je na pozajmicu u Fiorentinu, a 2015. godine se vratio u Internasional, pa Koritibu. Karijeru je završio 2020. godine u Adanasporu.

