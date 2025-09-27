Brentford nadigrao Mančester junajted – Fernandeš promašio penal

Brentford je savladao Mančester junajted 3:1 u 6. kolu Premijer lige. Šeško dao prvi pogodak u novom klubu, a Fernandeš promašio penal.

Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Brentforda savladali su Mančester junajted u susretu 6. kola Premijer lige Engleske. Domaći tim je slavio sa 3:1 i tako “crvenim đavolima” nanio treći prvenstveni poraz u sezoni.

Brentford je već nakon 20 minuta igre imao dva gola prednosti zahvaljujući dvostrukom strijelcu Igoru Tijagu. Ipak, u 26. minutu Benjamin Šeško postigao je svoj prvi gol u dresu Junajteda i vratio nadu gostima.

Veliku šansu za izjednačenje Mančester je imao u 76. minutu kada je dosuđen penal, ali Bruno Fernandeš ga je, ponovo, loše izveo i ostavio svoj tim u minusu.

Kazna je stigla u nadoknadi vremena – Matiјas Jensen je preciznim udarcem zatresao mrežu i postavio konačnih 3:1.

Treba naglasiti da je Brentford tokom cijelog meča bio konkretniji rival, stvorio više prilika i na kraju zasluženo došao do pobjede.

Junajted u novoj sezoni ima dvije pobjede, remi i tri poraza, od kojih je ovaj najviše bolan. Do sada su ih pobijedili Arsenal (1:0) i Mančester siti (3:0), a sada im je pored kandidata za titulu mjeru uzela i ekipa kojoj su mnogi predviđali borbu za opstanak. Izgleda da će u tu borbu slavni tim sa Old Traforda, koji je u međuvremenu izbačeniz Liga kupa od niželigaša Grimzbija, nakon lošijeg izvođenja penala.