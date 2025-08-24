Remi Fulama i Junajteda: Bruno Fernandeš promašio penal

Nova sezona, stari problemi za Mančester junajted.

Izvor: Profimedia

Fudbaleri Fulama i Mančester junajteda odigrali su danas u Londonu neriješeno 1:1, u utakmici drugog kola Premijer lige.

Junajted je priliku da povede imao u 38. minutu, kada je loptu na "bijelu tačku" namjestio Bruno Fernandeš.

Portugalac je šutirao visoko preko gola, a svemu je prethodila situacija u kojoj mu je prilikom postavljanja lopte zasmetao glavni sudija Kris Kavana.

Gosti su do vođstva ipak došli u 58. minutu autogolom Rodriga Munisa. Bod Fulamu donio je Emil Smit Rou u 73. minutu.

Za domaći tim cijeli meč je odigrao srpski fudbaler Saša Lukić. Fulam na 13. mjestu Premijer lige ima dva boda, a Junajted zauzima 16. mjesto sa jednim bodom. U narednom kolu Fulam u gradskom derbiju gostuje Čelsiju, dok Junajted dočekuje Barnli.