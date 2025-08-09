Jugoslovenski rekord nije pao, ali bilo je blizu: Mančester junajted ima napad od 346 miliona evra

Slovenački napadač Benjamin Šeško novi je igrač slavnog Mančester junajteda.

Izvor: Profimedia

Hrvatski fudbaler Joško Gvardiol ostaje najskuplji igrač sa prostora Jugoslavije, ali je Slovenac Benjamin Šeško bio blizu da obori njegov rekord! Mančester junajted je ozbiljno zagrizao za slovenačkog napadača, a na kraju je i uspio da realizuje njegov transfer težak čak 76,5 miliona evra. Finansijski je dobro prošao RB Lajpcig, koji je u svom sistemu već godinama razvijao Šeška (22), jednog od najtalentovanijih igrača svoje generacije.

Šeško je prethodnih godina igrao za njemački Lapcig, austrijski Salcburg i Lifering, koji je upravo filijala tog tima. Kroz Red bul sistem stigao je na veliku pozornicu, a nakon impresivnih partija bilo je očigledno da će pojačati jedan od najbogatijih klubova na svijetu. Iako se u jednom trenutku činilo da je Mančester junajted dovoljno osvježio napad, na Old Trafordu su procijenili da im je potreban i Slovenac.

Malo je falilo da se engleski predstavnik zaleti toliko da padne i rekord Joška Gvardiola, hrvatskog defanzivca koji je najskuplji igrač sa naših prostora. Svojevremeno je RB Lajpcig njega prodao Mančester sitiju za 90.000.000 evra, a ovog puta Benjamina Šeška šalju na drugu stranu grada, za nešto manje novca.

Mančester junajted je ovog ljeta već platio 74,2 miliona evra za Mateuša Kunju koji je stigao iz Vulverhemptona, a na mjestu centralnog napadača može da igra i Brajan Embeumo kojeg su za 75 miliona evra doveli iz Brentforda. Pored njih dvojice, mjesto klasičnog napadača popunjavaju Džošua Zirkze koji je prethodnog ljeta plaćen Bolonji 42,5 miliona evra, odnosno Rasmus Hojlund koji je iz Atalante stigao za 77,8 miliona evra 2023. godine.

Kada se sve sabere, petoricu napadača koje će Ruben Amorim imati na raspolaganju u narednoj sezoni Mančester junajted je platio ukupno 346 miliona evra. Hojlund je do sada postigao 26 golova na 95 mečeva u dresu Junajteda, Zirkze je na učinku od sedam golova na 49 mečeva, a trojica novajlija moraće daleko bolje od toga kako bi slavni engleski tim zabilježio zapaženije rezultate.