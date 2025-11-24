logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kakav je majstor Nemanja Matić: Pogledajte spektakularan gol Srbina iz voleja! (VIDEO)

Kakav je majstor Nemanja Matić: Pogledajte spektakularan gol Srbina iz voleja! (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Sjajnih šest minuta na "Mapei" stadionu.

Nemanja Matić Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Sasuolo i Piza igraju posljednji meč 12. kola Serije A, a u uvodnih šest minuta već su viđena dva gola.

Poveli su gosti iz penala već u četvrtom minutu preko Mbala Nzole, ali slavlje gostiju nije potrajalo ni 100 sekundi. U šestom minutu Nemanja Matić uhvatio je sjajan volej i pokazao kakav je majstor.

Pogledajte spektakularan gol Srbina:

Matić je proteklog ljeta stigao u Sasuolo iz Liona, te se tako nakon dvije godine vratio u Italiju. Prethodno je bio član Rome.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serija A Sasuolo Piza Nemanja Matić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC