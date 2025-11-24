Kakav je majstor Nemanja Matić: Pogledajte spektakularan gol Srbina iz voleja! (VIDEO)

Sjajnih šest minuta na "Mapei" stadionu.
Sasuolo i Piza igraju posljednji meč 12. kola Serije A, a u uvodnih šest minuta već su viđena dva gola.
Poveli su gosti iz penala već u četvrtom minutu preko Mbala Nzole, ali slavlje gostiju nije potrajalo ni 100 sekundi. U šestom minutu Nemanja Matić uhvatio je sjajan volej i pokazao kakav je majstor.
Pogledajte spektakularan gol Srbina:
Nemanja Matić 6'
Serie A | Sassuolo 1-1 Pisa
Serie A | Sassuolo 1-1 Pisapic.twitter.com/ReSYxnSpBm
Matić je proteklog ljeta stigao u Sasuolo iz Liona, te se tako nakon dvije godine vratio u Italiju. Prethodno je bio član Rome.
