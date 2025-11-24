Kakav je majstor Nemanja Matić: Pogledajte spektakularan gol Srbina iz voleja! (VIDEO)

Sjajnih šest minuta na "Mapei" stadionu.

Sasuolo i Piza igraju posljednji meč 12. kola Serije A, a u uvodnih šest minuta već su viđena dva gola.

Poveli su gosti iz penala već u četvrtom minutu preko Mbala Nzole, ali slavlje gostiju nije potrajalo ni 100 sekundi. U šestom minutu Nemanja Matić uhvatio je sjajan volej i pokazao kakav je majstor.

Pogledajte spektakularan gol Srbina:

Nemanja Matić 6'



Serie A | Sassuolo 1-1 Pisapic.twitter.com/ReSYxnSpBm — Goals Xtra (@GoalsXtra)November 24, 2025

Matić je proteklog ljeta stigao u Sasuolo iz Liona, te se tako nakon dvije godine vratio u Italiju. Prethodno je bio član Rome.



