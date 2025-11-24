logo
Komo poslije skoro četiri decenije slavio u Torinu: Ni bizaran penal nije poremetio Fabregasov tim

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

U 12 prvenstvenih utakmica tim Seska Fabregasa doživio samo jedan poraz. Večeras je više nego ubjedljivo slavio u Torinu, i to prvi put poslije 39 i po godina.

Sesk Fabregas Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Više od 39 godina Komo je čekao trijumf u Torinu. Te 1986. godine klub iz grada sa najljepšim italijanskim jezerom slavio je 3:1, a iako u međuvremenu nisu igrali često, bilo je potrebno da prođu skoro četiri decenije pa da se Komo trijumfalno vratio sa gostovanja "granati". I to "petardom".

Sjajni tim Seska Fabregasa dominirao je večeras, naročito u drugom poluvremenu. Džejden Adai doveo je goste u vođstvo u 36. minutu, ali su se domaći vratili u nadoknadi prvog poluvremena, i to nakon zaista bizarnog penala. Naime, Hesus Rodrigez pokušao je da izbaci loptu iz svog šesnaesterca, promašio ju je nogom, ali ne i rukom, pa je dosuđen kazneni udarac za Torino. Nikola Vlašić bio je precizan, pa se u nastavak meča ušlo sa egalom.

Tamo je na terenu postojao samo jedan tim. Adai je svojim drugim golom ponovo vratio prednost na stranu gostiju, zatim je Jakobo Ramon povisio na 3:1, a nedostižnu prednost osigurao je Niko Pas.

Tačku na odličnu partiju Koma stavio je Martin Baturina, samo dva minuta nakon što je na terenu zamijenio Pasa. Nekadašnji fudbaler zagrebačkog Dinama iskoristio je još jednu lošu reakciju odbrane Torina i postavio konačnih 1:5!

Ovim trijumfom, pretposljednjim u 12. kolu Serije A (Sasuolo i Piza igraju od 20.45), Komo se vratio na šestu poziciju, ispred Juventusa, sa samo šest bodova zaostatka za prvoplasiranom Romom. U 12 utakmica "larijani" (jezero Komo poznato je i pod imenom Lario) upisali su pet pobjeda, šest remija i samo jedan poraz.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Serija A Torino Komo Sesk Fabregas

