Brat Granita Džake kritikovao zvižduke u Prištini: Neka Bog zaštiti "prave Albance"

Granit Džaka je dobio zvižduke, a njegov brat Taulant sada se oglasio i kritikovao navijače u Prištini zbog takvog ponašanja.

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je sa Švajcarskom obezbijedio plasman na Mundijal u direktnom duelu sa selekcijom tzv. "Kosova", Granit Džaka je dobio zvižduke na stadionu "Fadilj Vokri" u Prištini.

Prvo se povodom toga oglasio njegov otac Ragip, inače bivši robijaš u Jugoslaviji, a sada je je progovorio i Taulant Džaka. Stariji brat nastupa skoro cijelu karijeru za Bazel, a nakon što je prošao sve mlađe selekcije Švajcarske, igrao je za Albaniju od 2014. do 2019. Upisao je 31 nastup imao je jedan gol i sada je stao u odbranu brata.

"Uvijek uz tebe, do smrti, brate. Ponos Albanaca. Neka Bog zaštiti sve prave Albance širom svijeta", napisao je Taulant Džaka poslije zvižduka u Prištini.

Što se tiče samog Granita Džake i on je imao šta da kaže. Prihvatio je to što je čuo sa tribina, ali nerado.

"Ovi zvižduci bole. To je posljednje što sam očekivao, posebno ovdje, kod kuće. Ali moram to da prihvatim. Ovakve stvari se dešavaju u sportu, barem imam podršku navijača Švajcarske“, rekao je Granit Džaka.

(MONDO)

BONUS VIDEO: