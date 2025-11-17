Granit Džaka napao fudbalere "Kosova", nije dugo čekao na odgovor

Švajcarski fudbaler Granit Džaka prozvao je fudbalere koji su igrali za mladu reprezentaciju ove alpske zemlje, a sada su izabrali da predstavljaju "Kosovo". Stigao mu je odgovor iz Prištine.

Izvor: YouTube/KosovaPress/SRF Sport/Screenshot

Fudbalska reprezentacija "Kosova" probaće u utorak protiv Švajcarske u Prištini da dođe do direktnog plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026, međutim daleko izgledniji scenario je da će u baraž. Da bi tzv. Kosovo direktno otišlo na turnir, potrebna mu je pobjeda od šest golova razlike, što je teško očekivati iako je došlo do "zaoštravanja" između dvije strane.

Za to je kriv dežurni provokator Granit Džaka. Navikli smo na njega na slične reakcije kada igra protiv Srbije, međutim malo ko je mogao da pretpostavi da će pecnuti i fudbalere tzv. Kosova.

O čemu se radi? Granit Džaka je "udario" na mlade reprezentativce Švajcarske Leona Avdulahua i Albijana Hajdarija koji su se odlučili da od ove godine nastupaju za seniorsku reprezentaciju "Kosova". I to je ispričao pred utakmicu u Prištini za tabloid Blik:

"Njh dvojica nisu imala garantovano mjesto u reprezentacije. Leon Avdulahu nije bolji od Ardona Jašarija, tako da nije imao strpljenja. Opet, poštujem njihov izbor da igraju za Kosovo", rekao je kapiten Švajcarske.

Granit je inače porijeklom iz Podujeva, a poput svoga brata Tauljanta rođen je u Bazelu. Jedan je odlučio da igra za Švajcarsku, drugi za Albaniju, dok "Kosovo" nisu uzeli u razmatranje, pa je zato pomalo neočekivan napad na druge igrače.

"Nema to veze sa strpljenjem", oštro je poručio Albijan Hajdari pred utakmicu u Prinštini:

"Odlučili smo da predstavljamo Kosovo jer smo to htjeli iz srca. To što je Granit Džaka rekao je samo njegovo mišljenje. Poštujem njega i njegovu karijeru, ali je samo moja odluka bila da igram za Kosovo".

Interesantno je da su Avdulahu i Hajdari ovog ljeta zajedno došli u Hofenhajm, dok su igrali i za mladu reprezentaciju Švajcarske prije nego što je FIFA pristala da promijene državljanstvo.

