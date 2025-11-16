Granit Džaka oduševljen zbog "Kosova": Moraće opet protiv svojih

Švajcarski fudbaler Granit Džaka prokomentarisao je plasman "Kosova" u baraž za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Profimedia

Fudbaleri Švajcarske su praktično obezbijedili plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, ali će morati da odigraju još jednu utakmicu i spriječe potencijalnu senzaciju "Kosova" kojima je potrebna pobjeda od šest golova razlike da bi se direktno plasirali na Mundijal. Sve u svemu, baraž već imaju u "džepu". Na ovom uspjehu čestitao im je Granit Džaka.

Džaka je nakon ubjedljive pobjede protiv Šveđana iskoristio priliku da još jednom pokaže privrženost albanskom narodu.

"To što su postigli u ovim kvalifikacijama je zaista nevjerovatan rezultat. Potrebna im je pobjeda od 6:0 protiv nas, ali bićemo svakako oprezni. Praktično smo jednom nogom na Mundijalu", rekao je Džaka.

Šta se desilo u prvom susretu?

Švajcarci su slavili sa ubjedljivih 4:0, ali je i tada fudbaler Sanderlenda komentarisao "Kosovo".

"Cijeli svijet zna da sam Albanac u srcu i krvi. Slavio sam golove večeras jer igram za Švajcarsku, ali svi znate šta mislim o Kosovu i Albaniji i koliko ih volim", rekao je Džaka nakon utakmice.

U svojoj karijeri imao je nekoliko incidenata, a posebno je bio glasan na utakmicama sa Srbijom kada je pokazivao simbol "Velike Albanije" i provocirao na sve moguće načine.