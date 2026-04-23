FIFA će prodati mjesto na Mundijalu 2026: Čekaju da Iran odustane, onda počinje haos

Ukoliko Iran saopšti da se povlači sa Svjetskog prvenstva, FIFA ima ideju da progura UAE.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

FIFA će u narednom periodu morati da odluči da li će na Mundijalu 2026 igrati već kvalifikovani Iran ili neka druga selekcija... Predsjednik SAD Donald Tramp ima ideju da Italija zamijeni Iran na Svjetskom prvenstvu, ali pitanje je da li će neko pitati kontroverznog političara kada se bude dijelilo posljednje mjesto na turniru - ukoliko Iranci stvarno odustanu.

Iranci su poručili da neće odustati od Svjetskog prvenstva koje se igra u SAD, Kanadi i Meksiku, ali... FIFA mora da razmatra i o alternativnim rješenjima! Jedno od njih, možda i najmanje pošteno od svih, jeste da posljednje mjesto na Svetskom prvenstvu bude prodato?!

Ugledni španski list "El Pais" tvrdi da FIFA ima "Plan B", koji uključuje guranje Ujedinjenih Arapskih Emirata na Mundijal 2026. Naravno, po specifičnim uslovima, jer je dobro poznato da UAE već godinama velikim novcem stvara uticaj u fudbalskom svijetu. Sada je došlo vreme da iskoriste sve što su gradili prethodnih godina i da se provuku do Mundijala iako su u kvalifikacijama zaustavljeni prije posljednje prepreke.

Prethodnih nedjelja se licitiralo potencijalnim učesnicima Svjetskog prvenstva. Ujedinjeni Arapski Emirati su najozbiljniji kandidat iz Azije, Bolivija i Jamajka su poražene u Interkontinentalnom baražu, a u Evropi je mnogo timova završilo nastupe porazom u plej-ofu u martu. Između ostalog i Italija, najbolje plasirana selekcija koja neće igrati na Svjetskom prvenstvu.

Ranije je pomenut i plej-of, odnosno turnir koji bi igrale četiri selekcije - po dvije iz Evrope i Azije, na osnovu plasmana. Evropski fudbal bi u tom slučaju predstavljali Italijani i Danci, dok bi iz Azije igrali Bahrein i UAE. Za sada i taj scenario djeluje nerealno, jer bi tek u junu mogao da se igra taj turnir.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!