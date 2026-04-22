Iran "gura" Trampu prst u oko: "Dolazimo na Svjetsko prvenstvo u fudbalu"

Iran "gura" Trampu prst u oko: "Dolazimo na Svjetsko prvenstvo u fudbalu"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Uprkos ranijim najavama da će Iran bojkotovati Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, sada stižu informacije da ipak dolaze na turnir.

Iran poručio d aće igrati na Svjetskom prvenstvu Izvor: Freer/Shutterstock

Najbolja azijska reprezentacija Iran spremna je da igra na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi ovog ljeta iako se u prvi mah činilo da će se povući zbog društveno-političke situacije u ovoj zemlji. Istovremeno, Iran se plašio za bezbjednost svojih igrača u SAD, dok se spominjalo da bi zbog ubistva iranskog lidera Alija Hamneija mogli da bojkotuju turnir.

U međuvremenu dobili su "zeleno svjetlo" od predsjednika FIFA da igraju, da će im biti obezbjeđeni uslovi za nastup, kao i da bi mogli da trpe ozbiljne posljedice ako odustanu, pošto bi to dovelo do logističkih poteškoća, kriterijuma izbora zamjene...

Prema informacijama portparola iranske vlade, država je "potpuno spremna" da podrži učešće fudbalske reprezentacije Irana na Svjetskom prvenstvu, prenose tamošnji mediji. Takođe, ministar sporta Ahmad Doniamali je reagovao na Infantinovu izjavu i raduje se spremnosti FIFA da uloži sve kako bi reprezentativci i ostatak ekspedicije bili bezbjedni.

Naravno, treba sačekati 11. jun i početak turnira pošto u međuvremenu mnogo toga može da se promijeni, posebno ako se situacija na Bliskom istoku zaoštri.

S kim igra Iran?

Izvor: PA/ABEDIN TAHERKENAREH

Iran je žrijeban u grupu "G" zajedno sa Novim Zelandom i Belgijom (igra se u Los Anđelesu), odnosno Egiptom (Sijetl). Iranski bazni kamp tokom turnira trebalo bi da se nalazi u Tusonu u Arizoni.

Za sada se spominjalo nekoliko varijanti ako Iran ne dođe na Svjetsko prvenstvo, od toga da će Italija zamijeniti Iran, preko toga da će "vizu" dobiti Ujedinjeni Arapski Emirati kao najbolja selekcija iz Azije koja ne ide na turnir. Takođe, sve glasnije se priča i o tome da bi FIFA mogla da organizuje turnir koji bi odredio posljednjeg putnika na Mundijal.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

