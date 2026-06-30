Norveška - Obala Slonovače, uživo: Ko će u osminu finala Mundijala?

Norveška i Obala Slonovače igraće meč u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Teksasu.
Nastavlja se nokaut faza Svjetskog prvenstva u fudbalu. U Teksasu će snage odmjeriti Norveška i Obala Slonovače. Ko će u osminu finala? Erling Haland ili nova zvijezda o kojoj se priča Jan Diomande? Saznaćemo uskoro.
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1' - Meč je počeo
Meč u Teksasu je zvanično počeo.
Ko je na klupi?
Ovako izgledaju klupe dveju reprezentacija za ovaj meč:
Norveška: Selvik i Tangvik (golmani), Asgard, Aursnes, Bjorkan, Bob, Falčener, Hauge, Langas, Larsen, Ostigard, Rajerson, Šjelderup, Torsbi, Torsved
Obala Slonovače: Kone i Lafont (golmani), Adingra, Dijakite, Dijalo, O. Diomande, Fofana, Gesand, Gigon, Ndika, Operi, Seri, Singo, Ture, Vahl
Sastavi timova
Poznati su sastavi timova.
Norveška: Niland - Pedersen, Ajer, Hegem, Volfe - Edegor, Berge, Berg - Sorlot, Nusa, Holand
Obala Slonovače: Fofana - Due, Kosonu, Agbadu, Konan - Sangare - Pepe, Kesi, Inao Oulai, Diomande - Boni
Norveška ili Obala Slonovače - ko ide dalje?
U novom meču nokaut faze Mundijala snage će u Teksasu da odmjere Norveška i Obala Slonovače.
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