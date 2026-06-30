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Norveška - Obala Slonovače, uživo: Ko će u osminu finala Mundijala? 0
Norveška - Obala Slonovače, uživo prenos livestream
Norveška - Obala Slonovače, uživo prenos livestream
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Norveška - Obala Slonovače, uživo: Ko će u osminu finala Mundijala?

Norveška i Obala Slonovače igraće meč u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Teksasu.

Nastavlja se nokaut faza Svjetskog prvenstva u fudbalu. U Teksasu će snage odmjeriti Norveška i Obala Slonovače. Ko će u osminu finala? Erling Haland ili nova zvijezda o kojoj se priča Jan Diomande? Saznaćemo uskoro.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
19:01

1' - Meč je počeo

Meč u Teksasu je zvanično počeo.

18:34

Ko je na klupi?

Ovako izgledaju klupe dveju reprezentacija za ovaj meč:

Norveška: Selvik i Tangvik (golmani), Asgard, Aursnes, Bjorkan, Bob, Falčener, Hauge, Langas, Larsen, Ostigard, Rajerson, Šjelderup, Torsbi, Torsved

Obala Slonovače: Kone i Lafont (golmani), Adingra, Dijakite, Dijalo, O. Diomande, Fofana, Gesand, Gigon, Ndika, Operi, Seri, Singo, Ture, Vahl

18:33

Sastavi timova

Poznati su sastavi timova.

Norveška: Niland - Pedersen, Ajer, Hegem, Volfe - Edegor, Berge, Berg - Sorlot, Nusa, Holand

Obala Slonovače: Fofana - Due, Kosonu, Agbadu, Konan - Sangare - Pepe, Kesi, Inao Oulai, Diomande - Boni

18:33

Norveška ili Obala Slonovače - ko ide dalje?

U novom meču nokaut faze Mundijala snage će u Teksasu da odmjere Norveška i Obala Slonovače.

18:32

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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