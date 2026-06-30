Norveška - Obala Slonovače, uživo: Ko će u osminu finala Mundijala?

Norveška i Obala Slonovače igraće meč u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Teksasu.

Nastavlja se nokaut faza Svjetskog prvenstva u fudbalu. U Teksasu će snage odmjeriti Norveška i Obala Slonovače. Ko će u osminu finala? Erling Haland ili nova zvijezda o kojoj se priča Jan Diomande? Saznaćemo uskoro.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.