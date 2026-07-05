Šampion BiH u utorak od 20.30 na Gradskom stadionu u Banjaluci otvara novu evropsku sezonu.

Izvor: MONDO

Novu evropsku sezonu banjalučki Borac otvoriće domaćom utakmicom protiv Levskog iz Sofije.

Već u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sastaće se šampioni BiH i Bugarske, tako da na Gradskom stadionu u utorak od 20.30 treba očekivati izuzetno zanimljiv susret.

Iako su banjalučki "crveno-plavi" bili nosioci tokom žrijeba za uvodnu rundu kvalifikacija, nisu baš imali sreće, tako da će na samom startu ovosezonskog međunarodnog puta odmjeriti snage sa bugarskim velikanom.

"Čeka nas izuzetno teška utakmica. Svaki protivnik u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona je jako neugodan, pa tako i Levski. Očekujemo pun stadion, pripremili smo se jako dobro, imali smo odlične pripreme na Zlatiboru i nadamo se da ćemo u utorak pred punim stadionom pobijedili Levski", poručio je Luka Juričić, prošle sezone najbolji strijelac Borca i Premijer lige BiH.

Izvor: FK Borac

"Vjerujemo u sebe i svoj kvalitet. Idemo to i pokazati", poručio je Jurišić.

Pozitivnom ishodu nada se i Siniša Saničanin.

"Spremali smo se maksimalno i mislim da spremni dočekujemo Levski. Biće teška, prava evropska utakmica. Maksimalno oprezno dočekujemo protivnika, respektujemo ih, ali cijenimo i sebe, tako da se nadam pozitivnom rezultatu", rekao je Saničanin.

Levski u Banjaluku stiže nakon proslave 100. rođendana "Velikana iz Platonove". Navijači su prethodnih dana na ulicama grada na Vrbasu pokazali koliko im je bitan Borac, a nešto slično se očekuje i u utorak na tribinama Gradskog stadiona.

Vidi opis U Borcu optimizam pred start kvalifikacija za Ligu šampiona: Uz pune tribine do pobjede protiv Levskog! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 13 13 / 13

"Velika euforija osjeti se u gradu. Mislim da će biti pune tribine, što će nam mnogo značiti. Oni su naš 12. igrač, davali su nam vjetar u leđa kad nam je najpotrebnije i vjerujem da će nam navijači pomoći da dođemo do pozitivnog rezultata", dodao je Saničanin.

Podsjetimo, revanš meč prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona na programu je 14. jula na stadionu "Georgi Asparuhov" u Sofiji.

Ukoliko Borac izbori plasman u drugo kolo, rival će im biti pobjednik dvomeča Vitebsk (Bjelorusija) - Univerzitatea Krajova (Rumunija). U slučaju da Levski bude bolji, tim Vinka Marinovića evropski put nastaviće u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, gdje će igrati u drugom kolu kvalifikacija. Tamo bi rival mogao da im bude poraženi iz meča Petrokub (Moldavija) - Egnatija (Albanija).